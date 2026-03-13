Грузия алты жылдан асқан көліктерді импорттау ережелерін қайта қарады
АСТАНА. KAZINFORM – Грузияға көлік импорттау ережелеріне бірқатар түзету енгізілді, деп хабарлайд Kazinform агенттігінің аймақтағы тілшісі Бірінші қоғамдық телеарнаға сілтеме жасай отырып.
Грузия үкіметі алты жылдан асқан көліктерді импорттауға толық тыйым салудың орнына акциздік салық мөлшерлемесін арттыру арқылы реттеуді таңдады.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе үкімет отырысында әкімшілік тыйымның орнына акциздік салықтың өсуі енгізілетінін хабарлады. Жаңа ережеге сәйкес, алты жылдан асқан көліктерге кедендік тазарту алымы қозғалтқыш көлемінің текше сантиметріне 4,5 лари (шамамен 725 теңге) мөлшерінде белгіленеді. Қазіргі уақытта бұл салық текше сантиметріне 80 тетри (шамамен 145 теңге) болып отыр.
Премьер-министр бұл шараның экологиялық саясат пен ауа сапасын жақсарту стратегиясының бір бөлігі екенін атап өтті. Ол жаңа салықтық реттеу жеке сектор мен экологиялық талаптар арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету мақсатында енгізілгенін айтты.
– Импортқа толық тыйым салудың орнына акциздік салықты 4,5 лари деңгейінде белгілеуді ұсынамыз. Бұл – қоршаған ортаны қорғауға бағытталған маңызды қадам. Өзгерістер енгізу кезінде азаматтар мен жеке кәсіпкерлердің мүдделері ескерілді, - деді Ираклий Кобахидзе.
Ақпан айында Грузия парламентіне алты жылдан асқан көліктерді импорттауға тыйым салу туралы заң жобасы ұсынылған болатын.
News Georgia агенттігінің мәліметінше, жеңіл көліктерді импорттау мен экспорттау Грузияның сыртқы саудасында жетекші орын алады. 2025 жылы ел 3,87 миллиард доллар көлемінде жеңіл көліктер импорттап, бұл жалпы импорттың 20,9%-ын құрады. Сонымен қатар жеңіл көліктерді қайта экспорттау көлемі өткен жылы 16%-ға өсіп, 2,8 миллиард долларға жетті, бұл Грузия экспортының 38%-дан астамын құрайды.
