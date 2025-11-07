Грузия экс-президентіне қарсы іс қозғалды
АСТАНА.KAZINFORM - Грузияның Бас прокуратурасы бұрынғы президент Михаил Саакашвили мен бірнеше оппозициялық саясаткерлерге қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады, деп хабарлайды Бірінші қоғамдық телеарна.
Грузияның Бас прокуроры Георгий Гвараквидзе арнайы брифингте тергеу органдары – Бас прокуратура, Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі және Ішкі істер министрлігі бірлескен тергеу жүргізгенін мәлімдеді. Осы ретте елдің конституциялық құрылымы мен ұлттық қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар анықталды.
- Нәтижесінде Михаил Саакашвили, Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Зураб Джапаридзе, Елена Хоштария, Мамука Хазарадзе және Бадри Джапаридзеге қарсы қылмыстық іс қозғалды, - деп хабарлады Георгий Гвараквидзе.
Прокуратураның мәліметінше, бұл адамдар өзге мемлекеттердің дұшпандық әрекетіне көмектесті, конституциялық құрылым мен ұлттық қауіпсіздік негіздеріне қарсы әрекеттерді қаржыландырды және үкіметті күштеп құлатуға жария түрде шақырды деген күдікке ілінді.
Мәлімдемеде кейбір оппозиция жетекшілері мемлекет мүддесіне қайшы әрекет етіп, мұнаймен қамтамасыз ету және әскери күштер туралы жалған ақпаратты шетелдік ұйымдарға жеткізгені айтылады. Тергеу анықтағандай, бұл әрекеттер бірнеше елдің үкімет шенеуніктері мен кәсіпкерлерін қоса алғанда, шамамен 300 грузин азаматына қарсы санкция қолдануына әкеп соқты.
Прокуратура оппозиция жетекшілерінің 2024 жылғы парламент сайлауынан кейін наразылық қозғалысын радикалдандыруға тырысқанын анықтады.
Тергеушілердің мәліметінше, Михаил Саакашвили әлеуметтік желілерде видео мәлімдемелер арқылы жақтастарын күш қолдануға және үкімет ғимараттарын басып алуға шақырған.
Тергеу мәліметі бойынша, Михаил Саакашвилиге Грузия Қылмыстық кодексінің 317-бабы бойынша конституциялық құрылымды күштеп өзгертуге шақырғаны үшін айып тағылып отыр.
Зураб Джапаридзе мен Георгий Вашадзеге диверсия және шетел мемлекетіне дұшпандық әрекеттерге көмектесу үшін жауапкершілік көздейтін 318 және 319-баптар бойынша айып тағылып отыр.
Елена Хоштарияға 318, 319 және 321-баптар бойынша, ал Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе және Бадри Джапаридзеге 318-бап бойынша айып тағылды.
Тергеу әлі де жалғасады.
Бұған дейін Грузияда экс-президент Саакашвилидің партиясына тыйым салу мәселесі қаралған еді.