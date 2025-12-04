Грузия ЕО-дан «химиялық қару» туралы жалған мәлімдемесі үшін кешірім сұрауды талап етті
АСТАНА.KAZINFORM — Грузия парламентінің спикері Шалва Папуашвили еуропалық институттар мен үкіметтік емес ұйымдар «химиялық қару» туралы жалған ақпарат үшін кешірім сұрауы керек екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Бірінші қоғамдық телеарна.
Папуашвилидің айтуынша, жалған ақпарат тарату «Грузияға қарсы гибридті операцияның» бір бөлігі, оған Брюссель өкілдері, Еуропалық комиссияның баспасөз қызметі, Еуропалық парламенттің жеке мүшелері, шетелдік саясаткерлер және бірқатар үкіметтік емес ұйымдар қатысты.
Ол бұл құрылымдардың Грузияның беделіне нұқсан келтірген негізсіз айыптауларды таратуға қатысқанын атап өтті.
— Бірінші дүниежүзілік соғыстан бергі химиялық заттарды қолдану туралы айыптаулар қоғамдық кеңістікте белсенді түрде таратылды, бірақ тергеулер бұл айыптауларды жоққа шығарды. Грузия аумағында мұндай заттардың болмағаны дәлелденді және айыптаулар шындыққа жанаспайды, — деді ол.
Парламент спикері сондай-ақ осындай шабуылдардың бұрыннан болғанын атап өтіп, еуропалық құрылымдар мен үкіметтік емес ұйымдарды жалған ақпарат үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, кешірім сұрауға шақырды.
Бұған дейін Грузия BBC-дің «химиялық қару» туралы мәлімдемелеріне қатысты тергеу жүргізіп жатқанын хабарлаған едік.