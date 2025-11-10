Грузия Қазақстанға сүт өнімдері экспортын ұлғайтты
АСТАНА.KAZINFORM - Соңғы тоғыз айда Грузия ірімшік пен сүзбе экспортын айтарлықтай арттырды, Қазақстан негізгі бағытқа айналды, деп хабарлайды Business Media.
Ресми деректерге сәйкес, Грузия биылғы жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 1,3 миллион доллардың сүт өнімдерін экспорттады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 24,5%-ға артық. Экспорт көлемі 41,1%-ға өсіп, 175 тоннаға жетті.
Қазақстан грузин ірімшігі мен сүзбесінің негізгі сыртқы нарығы болып қала береді, онда 984 000 долларға 141 тонна өнім жөнелтілді. Бұл жалпы экспорттың 75%-дан астамын құрайды.
Қазақстаннан басқа, грузин өнімдері АҚШ-қа, Біріккен Араб Әмірліктеріне, Арменияға және Канадаға да экспортталды.
Грузияда сүт өнімдерінің импорты да айтарлықтай өсті, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 27,7%-ға өсті.
Импортталған өнімдердің жалпы көлемі 18,9%-ға өсіп, 5301 тоннаны құрады. Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 4456 тоннаны құраған.
Германия Грузияға ірімшік пен сүзбенің негізгі жеткізушісі болды, оның үлесіне 5 миллион долларға бағаланған 803 тонна өнім тиесілі. Экспорттаушы елдер ондығына Түркия, Ресей, Польша, Италия, Нидерланд, Беларусь, Франция, Дания және Финляндия да кірді.
Қыркүйек айында Грузия экспорттың рекордтық көрсеткішін тіркеді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 43,8%-ға өсті.
Бұған дейін Грузияның биылғы қыркүйектегі экспорттық көрсеткіші рекордтық деңгейге жеткенін хабарлаған едік.