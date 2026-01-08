Грузияда 6 айдан астам шетелде жүрген азамат медсақтандырудан айырылады
АСТАНА. KAZINFORM – Грузияда 6 айдан астам уақыт бойы шетелде жүрген азаматтар мемлекеттік медициналық сақтандырудан шығарылады, деп хабарлайды Newsgeorgia.
Бұл туралы еңбек, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрі Михаил Сарджвеладзе қол қойған бұйрықта көрсетілген.
Бұл шешім 2026 жылғы 1 маусымнан бастап күшіне енеді. Өзгерістер күшіне енгенге дейін азаматтың тіркеу мәртебесін тексеру критерийлерін министр бекітуі тиіс.
Азаматты бағдарламаға қайта қосу тек оның жазбаша өтініші негізінде ғана мүмкін болады.
Естеріңізге сала кетейік, жалпыға бірдей денсаулық сақтау бағдарламасы Грузияда 2013 жылдан бері жұмыс істейді. Оның аясында вакцинация, шұғыл медициналық көмек, жедел операциялар, босандыру, туберкулезді, ВИЧ/СПИД-ті және сирек кездесетін аурулардың басым бөлігін емдеу, қант диабетімен ауыратын науқастарға көмек, сондай-ақ диализ рәсімдері тегін көрсетіледі.
Кейбір амбулаторлық қызметтер ішінара (орта есеппен 25%) өтеледі.
Азамат жеке медициналық сақтандыруға көшкен жағдайда да бағдарлама қатысушысы мәртебесінен айырылады. 2025 жылғы қыркүйектегі жағдай бойынша халықтың 21%-ы жеке медициналық сақтандыруды пайдаланған.
2026 жылға арналған бюджетте жалпыға бірдей денсаулық сақтау бағдарламасына 1,5 млрд лари қарастырылған. Бұл 2025 жылдың бастапқы бюджетімен салыстырғанда 280 млн лариға көп.
Айта кетелік Грузияда жылдық инфляция желтоқсанда 4%-ға жетті.