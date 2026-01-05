Грузияда жылдық инфляция желтоқсанда 4%-ға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Грузиядағы инфляция 2025 жылдың желтоқсанында ай ішінде 0,2%-ға дейін баяулады, жылдық өсім 4% болды, деп хабарлайды Грузияның Ұлттық статистика қызметі (GeoStat).
Айлық инфляцияның төмендеуіне негізінен киім-кешек пен аяқ киім (-1,9%) және тұрғын үй-коммуналдық қызметтер (-0,4%) себеп болды. Көлік бағалары 0,3%-ға төмендеді, бұл ретте қоғамдық көлік қызметінің бағалары 2,7%-ға қымбаттады. Денсаулық сақтау бағалары орташа өсімді көрсетті (+0,5%), негізінен медициналық мақсаттағы бұйымдар мен жабдықтар бағасы өсті.
Желтоқсандағы жылдық инфляция 4,0% болды. Өсімнің негізгі факторлары азық-түлік және алкогольсіз сусындар (+8,8%), оның ішінде балық, жеміс-жидек, нан және жарма, денсаулық сақтау (+7,0%) және алкоголь мен темекі бағаларының (+4,4%) айтарлықтай өсуі болды.
Сонымен қатар, кейбір топтарда баға көрсеткіштері төмендеді, соның ішінде коммуналдық қызметтер (-4,7%), жиһаз және тұрмыстық техника (-1,6%) және көлік (-0,6%) бар.
GeoStat бағаның ауытқуы маусымдық факторларды да, отбасылық бюджетке тікелей әсер ететін жеке қызметтер мен тауарлар құнының өзгеруін де көрсететінін атап өтті.
Бұған дейін Грузияда инфляция 4,8%-ға жетіп, азық-түлік бағасының өсуі бойынша соңғы екі жылдағы рекордты жаңартқанын жазған болатынбыз.