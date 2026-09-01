Грузияда 60 жастан асқан азаматтардың күмәнді төлемдері тоқтатылады
АСТАНА. KAZINFORM — 1 қыркүйектен бастап Грузияда 60 жастан асқан азаматтарды қаржылық алаяқтықтан қорғау мақсатында олардың картамен жүргізілетін транзакцияларына қойылатын жаңа талаптар күшіне енді, деп хабарлайды агенттік тілшісі Грузия ұлттық банкіне сілтеме жасап.
Жаңа ереже банк картасымен жүргізілетін транзакцияларға қолданылады және алаяқтық схемаларға байланысты болуы мүмкін транзакцияларды қатаң бақылайды.
Атап айтқанда, төлем қызметтерін жеткізушілер қауіпті деп саналатын транзакцияларды уақытша тоқтата тұрады немесе қабылдамайды.
Мұндай транзакцияларға онлайн сауда, инвестициялық схемалар, құмар ойындар немесе виртуалды активтерге қатысты 500 лариден асатын төлемдер кіреді. Сондай-ақ, ерекше шығындар мен әдеттен тыс қаржылық операцияларға көбірек назар аударылады. Егер күдікті транзакция анықталса, төлем қызметтерін жеткізуші клиентпен байланысып, оларды тәуекелдер туралы хабардар етуі керек.
Сонымен қатар жоғары тәуекелді немесе күмәнді төлем жасалғаннан кейін клиентке түпкілікті шешім қабылдап, оны растау үшін 48 сағат уақыт беріледі.
Грузия Ұлттық банкі өзгерістердің ең әуелі зейнеткерлерді алаяқтық схемалардан қорғауға бағытталғанын атап өтті.
Жаңа талаптар 2026 жылдың сәуірінде бекітілді. Бастапқыда олар тек 60 жастан асқан клиенттердің картамен жүргізетін операцияларына ғана қатысты болды.
Бұған дейін Грузияда банкке хакерлік шабуыл жасады деген күдікпен екі адам ұсталды.