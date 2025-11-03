Грузиядағы инфляция: киім-кешек пен азық-түлік бағасы қымбаттады
АСТАНА. KAZINFORM — Иранның Сыртқы істер министрі Грузияда тұтыну бағалары қазан айында қыркүйекпен салыстырғанда 0,6%-ға өсті, ал жылдық инфляция 5,2%-ды құрады, деп хабарлайды Грузияның Ұлттық статистика қызметі (Geostat).
Ең үлкен өсім киім мен аяқ киімге тиесілі болды, ол бір айда 8,2%-ға өсті. Аяқ киім бағасы шамамен 17%-ға, ал киім бағасы 4%-ға қымбаттады.
Азық-түлік бағасы жыл ішінде ең көп — 11,7%-ға қымбаттады, бұл жалпы инфляцияның жалпы деңгейіне шамамен 4 пайыздық тармақ енгізді.
Бұдан басқа, медициналық қызметтер 8,9%-ға, ал алкоголь мен темекі өнімдерінің бағасы 5,6%-ға өсті.
Geostat мәліметінше, Грузиядағы бағаның өсуі сыртқы факторлармен, атап айтқанда, импорттық тауарлар бағасының өсуімен және ішкі сұраныстың артуымен байланысты болған. Бұл ретте әлемдік бағаларға тәуелділік жоғары болып қалып отыр. 2025 жылы инфляция құрылымындағы импорттық тауарлардың үлесі алдыңғы жылдармен салыстырғанда тіпті өсті.
Атап өтілгендей, соңғы 12 айда орташа жылдық инфляция шамамен 5%-ды құраған, бұл Грузия Ұлттық банкі белгілеген мақсатты деңгейге шамамен сәйкес келеді.
Бұған дейін Грузияда инфляция 4,8%-ға жетіп, азық-түлік бағасының өсуі бойынша соңғы екі жылдағы рекордты жаңартқанын жазған болатынбыз.