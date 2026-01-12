Грузияның бұрынғы премьер-министрі бес жылға бас бостандығынан айырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Грузияның бұрынғы премьер-министрі Ираклий Гарибашвили заңсыз кірістерді заңдастыру бойынша кінәсін мойындап, бес жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі ел прокуратурасына сілтеме жасай отырып.
Прокуратура сот Гарибашвилиді Грузия Қылмыстық кодексінің 194-бабының 3-бөлігі (аса ірі көлемде ақша жылыстату) бойынша кінәлі деп танығанын атап өтті. Бас бостандығынан айыру жазасынан басқа, оған бір миллион лари айыппұл салынды.
Прокуратура Гарибашвилидің үйін тінту кезінде тәркіленген, қылмыстық әрекет арқылы алынған ақша мемлекет пайдасына тәркіленетінін нақтылады. Бұрынғы премьер-министр қылмысын мойындап, кінәні мойындау туралы келісімшарттарымен келісті. Сот бұл келісім бойынша прокурордың өтінішін мақұлдады.
Естеріңізге сала кетейік, 22 қазанда Ираклий Гарибашвилиден Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік жауап алды, онда ол тергеумен толықтай ынтымақтастықта болды және бірнеше жыл бойы заңсыз табыс тапқанын мойындады.
Ираклий Гарибашвили Грузияның екі рет — 2013 жылдан 2015 жылға дейін және 2021 жылдан 2024 жылға дейін — премьер-министрі қызметін атқарды және көптеген жыл бойы елдегі маңызды саяси тұлға болып келді.
Бұдан бұрын Ашхабадтағы халықаралық форум аясында Қасым-Жомарт Тоқаев Грузия Премьер-министрі Ираклий Кобахидземен кездескенін жаздық.