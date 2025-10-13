Грузияның сыртқы сауда айналымы 2025 жылдың алғашқы тоғыз айында 9,1%-ға өсті
АСТАНА.KAZINFORM — 2025 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында елдің сыртқы сауда көлемі 18,545 млрд долларды құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 9,1%-ға өсті, деп хабарлайды Грузияның Ұлттық статистикалық қызметі.
Есепке сәйкес, Грузия экспорты 7,7 пайызға өсіп, 5 миллиард 151 миллион долларды құраса, импорты 9,7 пайызға өсіп, 13 миллиард 394 миллион долларды құрады.
Сыртқы сауда сальдосы 8,242 млрд долларды құрап, жалпы тауар айналымының 44,4%-ын құрады.
Сыртқы сауда құрылымы соңғы үш жылда тұрақты оң нәтиже көрсетті. Мәселен, 2022 жылы сыртқы сауда айналымының жалпы көлемі 19,1 млрд долларды, 2023 жылы — 21,7 млрд долларды, 2024 жылы — 23,4 млрд долларды құрады. Өсу қарқынының баяулауына қарамастан, 2025 жылғы көрсеткіштер 2022 жылғы деңгейден жоғары болып қалады және дағдарысқа дейінгі кезеңмен салыстыруға болады.
Айлар бойынша 2025 жылғы ең жоғары сауда көлемі наурыз, шілде және қыркүйек айларында болды, бұл кезде жалпы айналым 2 миллиард доллардан асқан. Экспорттың ең үлкен өсімі қыркүйекте байқалды, ол 703 миллион долларға жетті, бұл жылдың алғашқы тоғыз айындағы ең жақсы көрсеткіш.
Айта кетейік, осы кезеңде Грузияның негізгі сауда серіктестері Түркия, Әзербайжан, Ресей, Қытай және Армения болып қала береді. Бұл елдер экспорт пен импорт ағындарының басым бөлігін құрайды және аймақтық көлік және энергетикалық байланыстарды дамытуда шешуші рөл атқарады. Экономикалық сарапшылардың пікірінше, сауда көлемінің өсуі елдің өндірістік және экспорттық әлеуетінің кеңеюін және оның халықаралық логистикалық тізбектердегі, соның ішінде Шығыс пен Батыс Еуразияны байланыстыратын Транскаспий дәлізіндегі рөлінің артып келе жатқанын көрсетеді.
Бұған дейін Грузияда инфляция соңғы екі жылда ең жоғары шегіне жеткенін хабарлаған едік.