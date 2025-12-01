Гүлнәр Бажкеноваға қатысты қылмыстық іс қозғалды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы полиция департаменті Orda.kz бас редакторы Гүлнәр Бажкенованың үстінен бірнеше рет әдейі жалған ақпарат таратты деген дерек бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
— Түскен арыздар бойынша О. ресурсының бас редакторы, азаматша Б.-ға қатысты бірнеше рет және қасақана жалған ақпарат тарату дерегі бойынша қылмыстық істер тіркелді, — деп хабарлады полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Ведомствоның мәліметінше, тергеу әрекеттері аясында арызданушылардың келтірген уәжі мұқият тексеріліп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, 2024 жылғы бір жазбада құқық қорғау органының қызметкері пара алған кезде ұсталды деген жалған ақпарат тараған.
— Мұның шындыққа жанаспайтыны анықталды. Осылайша, Б.-ның әрекеті бұл қызметкердің кәсіби беделіне нұқсан келтіріп, қоғамда оның қызметіне қатысты жалған пікір қалыптастырды. Басқа бір жазбада да мүлік дауына қатысты келтірілген залалдың көлемі мен себептері туралы бұрмаланған әрі шындыққа сәйкес келмейтін деректер жарияланған. Бұл да қоғамды жаңылыстырып, арызданушының іскерлік беделіне айтарлықтай зардап келтірген, — деп хабарлады полиция.
Бұған қоса, өткен жылдардағы басқа да жарияланымдарға қатысты зардап шеккендердің өтініші бойынша тергеу жүріп жатыр. Бұл материалдар да жалған немесе қоғамды адастыруы мүмкін деген күдік бар.
Азаматша Б.-ның тұрғылықты жері мен жұмыс орнында тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Жарияланған жалған мәліметтердің дайындалуы мен таралуын анықтау үшін электронды құрылғылар мен материалдар алынып жатыр.
Тергеу жалғасып жатыр. Барлық мән-жай заң аясында анықталады.
