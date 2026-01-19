Гватемала президенті елде қылмыстың күрт артуына байланысты төтенше жағдай жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Гватемала президенті Бернардо Аревало қылмыстың күрт артуы, пенитерциарлық мекемелердегі тәртіпсіздіктер және қауіпсіздік күштеріне шабуылдарға байланысты бүкіл ел бойынша 30 күнге төтенше жағдай жариялады, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
- Мен бүгіннен бастап бүкіл ел бойынша 30 күндік қоршау режимін енгізу туралы шешім қабылдадым. Оның мақсаты – азаматтардың қорғанысы мен қауіпсіздігін кепілдендіру және мемлекеттің барлық күшін, ең алдымен Гватемаланың Ұлттық азаматтық полиция мен армиясын бандылармен күресу және олардың лаңкестік әрекеттерінің алдын алу үшін пайдалану, - деді мемлекет басшысы жергілікті теледидардан көрсетілген халыққа үндеуінде.
Президент биліктің қылмыстық құрылымдарға жеңілдік жасау ниеті жоқ екенін және заңдылық пен тәртіпті қалпына келтіру үшін қатаң шаралар қабылдауды жалғастыратынын атап өтті. Ол зорлық-зомбылықтың күрт артуы қылмыстық топтардың жаппай тәртіпсіздіктер мен кепілге алу орын алған түрмелерді бақылауға алу жөніндегі үкіметтік операцияларға жауабы екенін мәлімдеді. Президент бірлескен қауіпсіздік операцияларының нәтижесінде мемлекет бірқатар түзеу мекемелерін бақылауға толықтай қол жеткізіп, барлық ұсталғандар босатылғанын хабарлады.
Президент төтенше жағдай жариялау қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тікелей қатысты шараларды қоспағанда азаматтардың күнделікті өміріне, мемлекеттік және жекеменшік мекемелер жұмысына немесе халықтың қозғалыс еркіндігіне әсер етпейтініне сендірді.
Аревало сондай-ақ қылмыстық топтар шабуылдарының құрбаны болған полиция қызметкерлерінің қазасына байланысты үш күндік ұлттық аза тұту жариялады.
- Олардың батылдығы мен адалдығы халыққа қызмет етудің мәңгілік үлгісі болып қала береді, - деп атап өтті ол.
Бұған дейін Гваметалада қылмыстық топтардың әрекетімен байланысты шабуыл кезінде 7 полиция қызметкері қаза болғанын жазған едік.