Гвинеяда президент сайлауы өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Африканың батысындағы Гвинеяда президент сайлауы өтеді, деп хабарлайды БЕЛТА.
Жергілікті SABC радиостанциясының хабарлауынша, сайлауға 9 кандидат қатысып жатыр. Оның ішінде басты үміткер - қазіргі уақытша мемлекет басшысы Мамади Думбуя. Ол тәуелсіз кандидат ретінде сайлауға түсіп жатыр. Бірақ «Заманауи және даму үшін ұрпақ» қозғалысының қолдауына ие. Оның басты бәсекелесі бұрынғы Жоғары білім және ғылыми зерттеулер министрі (ол бұл қызметті 2015 жылдан 2020 жылға дейін атқарған), Гвинеяның Демократиялық майданы оппозициялық партиясынан ұсынылған Абдоулае Йеро Балде болуы мүмкін.
Басқа кандидаттар арасында бұрынғы Су энергетика және көмірсутектер министрі Ибрагим Абэ Силла мен бұрынғы Сыртқы істер министрі Макале Камара сайлауда жақсы нәтиже көрсетуі мүмкін.
Еске салайық, Дональд Трамп қолдаған кандидат Насри Асфура Гондураста өткен президент сайлауында жеңіске жетті.
Ал Бразилияның бұрынғы президенті Жаир Болсонару келесі жылы өтетін президент сайлауында өз ұлы — сенатор Флавио Болсонарудың кандидатурасын қолдайтынын мәлімдеді.