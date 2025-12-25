Трамп қолдаған кандидат Насри Асфура Гондураста өткен президент сайлауында жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Дональд Трамп қолдаған кандидат Насри Асфура дауыстарды бірнеше аптаға созылған санау аяқталғаннан кейін Гондураста өткен президент сайлауында жеңіске жетті, деп хабарлайды NBC News.
Консервативті Ұлттық партияның өкілі Асфура 30 қарашадағы сайлауда дауыстың 40,27%-ын жинап, негізгі қарсыласы, консервативті Либералдық партияның өкілі Сальвадор Насралланы (39,39%) басып озды.
Насралла сайлау бұрмаланғанын мәлімдеп, ресми қорытынды жарияланғанға дейін бірнеше сағат бұрын барлық дауысты қайта санауды талап етті.
Ол және Асфураның басқа қарсыластары Трамптың соңғы сәттегі қолдауы сайлауға араласу екенін және бұл сайып келгенде дауыс беруге әсер еткенін айтты.
Асфура өзін ел астанасындағы танымал инфрақұрылымдық жобаларын жүзеге асыруға тырысатын прагматикалық саясаткер ретінде көрсетіп отыр.
Бұған дейін Трамптың дауыс беруден бірнеше күн бұрын 67 жастағы консерваторды қолдағаны және оның АҚШ әкімшілігі жұмыс істеуге дайын жалғыз Гондурас кандидаты екенін мәлімдегені хабарланған болатын.
Бұл ретте АҚШ президенті Гондураста президенттікке кандидаты жеңіске жетпеген жағдайда Құрама Штаттар Орталық Америка еліне қаражат бөлмейтінін ескертті.