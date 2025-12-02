Трамп сайлауға байланысты Гондурасты қаржыландыруды тоқтатамын деп қорқытты
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Гондураста президенттікке кандидаты жеңіске жетпеген жағдайда Құрама Штаттар Орталық Америка еліне қаражат бөлмейтінін ескертті, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
- Егер Тито Асфура Гондураста президент сайлауында жеңіске жетсе, біз оған үлкен қолдау көрсетеміз, себебі Құрама Штаттар оған, оның саясатына және оның Гондурастың ұлы халқы үшін не істейтініне толық сенеді. Егер ол жеңіске жетпесе Құрама Штаттар ақшаны босқа шашпайды. Себебі, ол кім болса да, дұрыс таңдалмаған көшбашысы елді қиын жағдайға әкелуі мүмкін. Тито ұлы президент болады, ал Құрама Штаттар Гондурастың толық әлеуетіне жетуін қамтамасыз ету үшін онымен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді!, - деп жазды Дональд Трамп биылғы жылдың 29 қарашасында елдегі сайлау қарсаңында Truth Social-да.
The New York Times-тің абарлауынша, ескерту Гондураста президент сайлауы басталардан 36 сағат бұрын жасалған.
Трамп консервативті Ұлттық партияның 67 жастағы кандидаты, бұрынғы оңшыл мэр Насри Хуан Асфура Заблахты (Тито Асфура деп танымал) қолдап отыр, алдын ала қорытындыларға сәйкес ол орталық-оңшыл Либералдық партиядан үміткер, 72 жастағы Сальвадор Насралламен тең түскен.
Дүйсенбі күні түстен кейін бюллетеньдердің 57%-ы саналғаннан кейін әр кандидат 40% дауыс жинады, оларды тек 515 бюллетень бөліп тұрған. Биліктегі солшыл Бостандық және қайта құру партиясынан кандидат Рикси Монкада айтарлықтай артта қалып отырды.
Гондурас саясаттанушыларының айтуынша, елдің көптеген тұрғындары билеуші солшыл «Либре» партиясынан көңілі қалып, балама іздеді, бірақ Асфура мен Насралланы қодаушылар болып, екіге бөлінді.
Трамп Асфураны қолдап, Насралланы сынап, оны «коммунист» деп атады және егер оның кандидаты жеңілсе, Гондурасқа қолдау көрсетуден бас тартатынын айтып қорқытты. Оның пікірлері дауыс беру қарсаңындағы күндері жаңалықтарда кеңінен жарияланды.
Трамп өзінің онлайн жазбаларының бірінде Насралланы «Бостандықтың досы емес» және дауыс беруді бөлу үшін ұсынылған солшыл партияның одақтасы деп атады. Насралла солшыл билеуші партиямен одағын бірнеше жыл бұрын бұзғаны белгілі.
Атап өтілгендей, Трамп әскери, экономикалық және саяси күш-қуатын пайдаланып, АҚШ-ты Батыс жарты шардағы басым әлемдік державаға айналдыруға тырысып отыр.
Стратегияның бір бөлігі бүкіл Латын Америкасы бойынша одақтас мемлекет басшыларының тізімін жасау болды, оның ішінде Сальвадордан Найиб Букеле, Аргентинадан Хавьер Милей және Доминикан Республикасынан Луис Абинадер және басқалары бар. Келесі кезекте 30 қарашада президент сайлауы басталған Гондурас тұр.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла үстін және оған жақын аймақтағы әуе кеңістігін толық жабу туралы шешім қабылдағанын жазған болатынбыз.