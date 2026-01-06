KZ
    23:56, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Хабиба, Халима және Хамида есімді шымкенттік үшем үйіне шығарылды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Шымкентте осыдан 1 ай бұрын қалалық перзентханада дүниеге келген үшем бүгін үйіне шығарылды. Ауыр жағдайда босанған келіншек пен оның перзенттері дәрігерлердің жіті бақылауында болған.

    Хабиба, Халима и Хамида: в Шымкенте врачи выходили тройню
    Фото: Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасы

    Шымкент қаласының тұрғыны Әйгерім Анарқұл 2025 жылғы 28 қарашада жүктіліктің 33-аптасында ота жолымен үшем қызды дүниеге әкелді. Сәбилердің туған кездегі салмағы 1300-ден 1495 грамға дейін болды.

    — Нәрестелер дүниеге келген алғашқы тәулікте қалалық перзентханадағы жансақтау бөлімінде дәрігерлердің бақылауында болды. Кейін үшем қыздар 39 күн бойы нәрестелер патологиясы бөлімінде ем қабылдады, — деп хабарлады облыстық денсаулық сақтау басқармасы.

    Хабиба, Халима и Хамида: в Шымкенте врачи выходили тройню
    Фото: Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы

    Қазіргі уақытта сәбилердің салмағы 2175 грамнан 2365 грамға дейін артты. Дәрігерлер ананың және жаңа туған нәрестелердің жағдайын тұрақты деп бағалап, оларды үйіне шығарды.

    Ата-анасы Хабиба, Халима және Хамида деп ат қойған жаңа туған қыздар анасының жанында, жағдайлары тұрақты. Олар ана сүтімен және қосымша тағамдармен тамақтанып жатыр.

    Хабиба, Халима и Хамида: в Шымкенте врачи выходили тройню
    Фото: Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы

    Дәрігерлер уақытылы көрсетілген медициналық көмектің және жаңадан босанған ананың төзімділігінің арқасында үшемнің стационардан тыс өмірге сәтті бейімделгенін атап өтті.

    — Кішкентай періштелерге мықты денсаулық пен ұзақ, бақытты ғұмыр тілейміз, — деді дәрігерлер.

    Еске сала кетсек, 2025 жылы Шымкент қаласында 27 457 сәби дүниеге келді. Оның 286-сы — егіз және 5-еуі — үшем.

    Бұдан бұрын шымкенттік дәрігерлер салмағы 700 грамм нәрестені аман алып қалғанын жазған едік. 

    Демография Үшем Шымкент Отбасы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
