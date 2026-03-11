Халықаралық энергетика агенттігі рекордтық көлемде мұнай шығаруды ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық энергетика агенттігінің (ХЭА) 32 мүше мемлекеті АҚШ пен Израильдің Иран арасындағы жаһандық энергетика нарықтарын шайқалтып жатқан қақтығыс аясында Таяу Шығыстағы жағдайды бағалау үшін шұғыл кездесу өткізді.
Агенттіктің атқарушы директоры Фатих Бироль келіссөздер қақтығыс аясында «қазіргі жеткізілім тұрақтылығы мен нарықтық жағдайларды» бағалауға бағытталғанын мәлімдеді.
– Кейінгі күндері мұнай нарықтарындағы жағдай нашарлады. Ормуз бұғазы арқылы транзиттік мәселелерден басқа, мұнай өндірісінің айтарлықтай бөлігі қысқартылды. Бұл нарық үшін айтарлықтай қауіп туғызады, - деді ол.
Ормуз бұғазының жабылуына түсініктеме бере отырып, Италияның қоршаған ортаны қорғау және энергетика министрі Джильберто Пикетто Фратин «елдер жаһандық деңгейде ресурстардың тапшылығын өтеу үшін жинақталған қорларды пайдалану арқылы ынтымақтастық танытуға міндеттенгенін» мәлімдеді. Бұл туралы Al Jazeera жазды.
Парсы шығанағындағы әлемдегі мұнай қорының шамамен бестен бір бөлігі өтетін маңызды су жолы Ормуз бұғазы қақтығыс салдарынан іс жүзінде жабылды.
The Wall Street Journal агенттікке мүше елдер сейсенбідегі кездесуде өздерінің стратегиялық қорларынан рекордтық 182 миллион баррель мұнай шығаруды ұсынғанын хабарлайды.
Алайда, қазіргі уақытта 1,2 миллиард баррельден астам ұлттық төтенше мұнай қорына ие мүше елдерді қамтитын ХЭА сейсенбідегі кездесуден кейін жағдайды шешу бойынша ешқандай шаралар жарияламады. Егер ХЭА-ның барлық 32 елі қолдаса, шешім сәрсенбіде қабылдануы мүмкін.
ХЭА-ның кезектен тыс кездесуі әлемдік энергетикалық нарықтарды тұрақтандырудың ықтимал шараларын талқылаған G7 елдерінің кездесуінен кейін өтті.
Сейсенбі күні G7 энергетика министрлері телефон арқылы сөйлесу кезінде стратегиялық мұнай қорларын шығару туралы шешім қабылдаудан бас тартты, оның орнына ХЭА-дан кез келген шара қолданбас бұрын жағдайды бағалауды сұрады.
– Біз ХЭА-дан мұнай қорларын босату сценарийлерін әзірлеуді сұрадық, кез келген уақытта әрекет етуге дайын болуымыз керек, - деді Францияның қаржы министрі Ролан Лескюр.
Сол күні кешке ЕО көшбасшылары Германия канцлері Фридрих Мерц, Италия премьер-министрі Джорджа Мелони, Бельгия премьер-министрі Барт де Вевер және басқалармен телефон арқылы сөйлесіп, бәсекеге қабілеттілік мәселелерін, соның ішінде энергия бағаларын талқылады.
Германия үкіметінің өкілінің айтуынша, олар Еуропалық Кеңес энергия бағаларының өзекті мәселесі бойынша шешім қабылдауы керек деген пікірге келді.
Осы аптада мұнай бағасы қақтығысқа байланысты ұзаққа созылған жүк тасымалдау үзілістеріне, сондай-ақ Иранның кек алу соққыларынан зардап шеккен елдердегі кейбір негізгі өндірушілердің өндірісті қысқартуына байланысты 2022 жылдың ортасынан бергі ең жоғары деңгейге жетті.
Дүйсенбі күні кешке негізгі эталондық бағалар барреліне 90 доллардан төмен түссе де, нарықтағы белгісіздік сақталып отыр.
Бұған дейін Трамп АҚШ-та соңғы 50 жылдағы алғашқы мұнай өңдеу зауыты салынатынын жариялаған еді.