Халықаралық жасанды интеллект олимпиадасы алғаш рет Қазақстанда өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Спорттық бағдарламалау федерациясының жетекшісі Бағдат Мусин Қазақстанда Халықаралық жасанды интеллект олимпиадасын (IOAI) өткізу туралы келісімшартқа қол қойылғанын хабарлады.
Беделді жарыс 2026 жылдың тамызында Астанада өтеді және алғаш рет елде жасанды интеллект саласындағы ең мықты жас мамандарды бүкіл әлемнен жинайды.
Мусин бұл шешім туралы әлеуметтік желілерде жазып, Қазақстанның олимпиаданы өткізу орны ретінде таңдалуы кездейсоқ емес екенін, бұл елдің технологиялық экожүйесінің өсу деңгейін көрсететінін атап өтті.
Оның айтуынша, соңғы жылдары елде спорттық бағдарламалау мен әлемдік деңгейдегі кадрларды дайындауға тұрақты база қалыптастырылған. Мысалы, 2024 жылы Қазақстан бағдарламалау бойынша ICPC әлем чемпионатының финалын қабылдаған, ал 2025 жылы ұлттық құрама тарихындағы ең үздік нәтиже көрсетіп, Қытайдағы жарыста әлемде төртінші орынға ие болған.
Мусин сонымен қатар жасанды интеллектті дамыту министрі Жаслан Мадиевтің үлесін ерекше атап өтті және мемлекеттік саясат пен кәсіби қауымдастық арасындағы синергия жүйелі нәтижелерге жетуге мүмкіндік беретінін айтты.
Федерация атап өткендей, IOAI өткізу тек халықаралық мәртебелі іс-шара ғана емес, сонымен қатар стратегиялық даму құралы.
- Мұндай жарыстарға қатысу жас таланттарға жаһандық нарыққа тікелей жол ашады. Ірі технологиялық компаниялар халықаралық олимпиадалардың финалын рекрутинг алаңы ретінде пайдаланып, үздік қатысушыларды оқу кезеңінде іріктеп алады.
- Бұл жаңа деңгейдегі адам капиталын экспорттау мүмкіндігі — қазақстандық қатысушылар жетекші әлемдік AI командаларының құрамына кіреді.
- Мұндай іс-шаралар елге халықаралық серіктестіктерді, университеттерді және технологиялық секторға инвестицияларды тартады.
Сонымен қатар, әлемдік деңгейдегі олимпиадаларды өткізу ішкі бәсекелестікті арттырып, мамандарды дайындау сапасын жақсартады және Қазақстанның өңірлік технологиялық хаб ретінде тұрақты имиджін қалыптастырады.
Айта кету керек, Астанада IOAI өткізу елде жарияланған «Жасанды интеллект жылы» бағдарламасымен тікелей байланысты және цифрлық экономиканы дамыту бойынша жүйелі саясаттың бір бөлігі.
— Бұл Қазақстанның жаһандық технологиялық бәсекелестік кезеңінде сенімді серіктес ретінде танылғанын білдіретін үлкен мойындау, — деді Бағдат Мусин.
Федерацияның пікірінше, олимпиада таланттар, идеялар және халықаралық серіктестіктерді тартатын орталыққа айналып, елдің әлемдік технологиялық картасындағы орнын нығайтады.
