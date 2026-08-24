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    Халықтың сенім мандатына ие болдық — ЖСДП

    АСТАНА. KAZINFORM — Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Асхат Рақымжанов сайлаудың алғашқы нәтижесіне пікір білдірді.

    Асхат Рахымжанов
    Фото: parlam.kz

    Экзитпол нәтижесі бойынша ЖСДП Қазақстан Республикасы Құрылтайының алғашқы сайлауында сайлаушылардың 5% аса қолдауына ие болды.

    Алғашқы болжамды нәтижеге байланысты ЖСДП төрағасы Асхат Рақымжанов, партияға сенім артқан барша қазақстандықтарға, сондай-ақ бүкіл сайлау науқаны бойы партияластармен бірге болған белсенділер мен еріктілерге шынайы алғысын білдірді. 

    — Біз халықтың сенім мандатына ие болдық. Бұл — үлкен жауапкершілік, — деді Асхат Рақымжанов.

    Бұған дейін «Әділет» партиясының төрағасы Айбек Дәдебай сайлау қорытындысы бойынша сайлаушыларға үндеу жасады.

    Сондай-ақ Respublica партиясы exit poll нәтижелеріне қатысты пікір білдірді.

    «Ауыл» партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов сайлаудың ашық әрі ұйымдасқан түрде өткенін атап өтті.

    Құрылтай Саяси партиялар Сайлау-2026
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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