«Халықтың сүйіктісі–2026» ұлттық сыйлығының XV маусымы қорытындыланды
АСТАНА. ЛAZINFORM — Елдегі ең беделді қоғамдық марапаттардың бірі — «Халықтың сүйіктісі» ұлттық сыйлығының 15-маусымының лауреаттары белгілі болды.
— Биыл қазақстандықтар өз сүйіктілерін 15-рет таңдап отыр. Осы жылдар ішінде бұл сыйлық халық сенімінің, қоғамдық бағалаудың символына айналды. Дауыс беру екі кезеңмен өтті: алғашқысы Facebook желісінде, қорытындысы сыйлықтың ресми сайтында жүзеге асырылды. Сонымен қатар биыл екі жаңа аталым — Жылдың жастар көшбасшысы мен Жылдың медиа-тұлғасы енгізілді, — деді «Халықтың сүйіктісі» ұлттық сыйлығының авторы әрі бас ұйымдастырушысы Ғалым Байтук.
Қоғамдық сенімді басты құндылыққа айналдырған бұл сыйлық жыл сайын ел өміріне елеулі үлес қосқан азаматтарды анықтайды. Биыл да білім, медицина, ғылым, спорт, мәдениет пен қоғамдық қызмет салаларындағы үздіктер халықтың тікелей таңдауы арқылы анықталды.
Сыйлық аясында әлеуметтік жобалардың маңызы айрықша атап өтілді. Соның ішінде Тимур Құлыбаевтың «Халық» қоры жүзеге асырып жатқан бастамалар жұртшылықтың жоғары бағасына ие болды. Қордың «Ауыл спорт» жобасы ауыл балалары үшін жаңа мүмкіндіктер ашып, нақты нәтижелерімен ерекшеленіп отыр.
— «Ауыл спорт» — бұлауыл балаларының болашағына салынған инвестиция. Жоба аясында жаттықтырушыларды оқыту, спорт түрлерін кеңейту, халықаралық жарыстарға жол ашу жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Екі жыл ішінде жобаға 20 мыңға жуық бала тартылды. Бұл — біздің ең үлкен жетістігіміз, — деді Тимур Құлыбаевтың «Халық» қорының атқарушы директоры Ғалымбек Жақсылықов.
«Халықтың сүйіктісі — 2026» ұлттық сыйлығының жеңімпаздары:
Жылдың үздік мұғалімі — Болат Аманқұлов
Жылдың үздік дәрігері — Индира Сарыбаева
Жылдың үздік спортшысы — Наталья Богданова
Жылдың үздік тележүргізушісі — Сағыныш Әбікей
Жылдың ғалымы — Күнсұлу Закарья; Аралбай Нұғман
Жылдың қоғам қайраткері — Динара Құдайқұлова
Жылдың парламентшісі — Үнзила Шапақ
Жылдың мәдени жобасы — «Жошы хан. Ұлы Ұлыстың билеушісі»; «Ботай» мемориалы
Жылдың медиа-тұлғасы — Асхат Аймағамбетов
Жылдың параспортшысы — Қуаныш Асқарбеков
Жылдың жастар көшбасшысы — Сұлтанбек Бекешев
«Жылдың мәдени жобасы» аталымында «Жошы хан. Ұлы Ұлыстың билеушісі» деректі-көркем тарихи фильмі жеңіске жетті.
— Биыл «Халықтың сүйіктісі» сыйлығын «Жылдың мәдени жобасы» аталымында алу біз үшін үлкен қуаныш. Бұл премияның ерекшелігі — жеңімпаздарды қандай да бір ұйым немесе аз ғана қазылар алқасы емес, халықтың өзі анықтайды. Әлеуметтік желілердегі ашық дауыс беру арқылы көрермен таңдау жасайды. Бұл бізге үлкен мотивация береді. Сондықтан ең алдымен жобамызға дауыс берген, қолдау білдірген барша көрерменге алғыс айтқым келеді. Сонымен қатар «Жібек жолы» телеарнасына және жобаны бірлесе жүзеге асырған Президент телерадиокешенінің басшылығына ризашылығымды білдіремін, — деді жобаның авторы, «Жібек жолы» телеарнасының продюсері Майя Бекбаева.
Оның айтуынша, фильм алты ай бойы түсірілген және кинотеатрларда жақсы көрсетілім көрсетіп, қалың көрерменнің қызығушылығына ие болған.
Бұдан бөлек, «Алтын дәуір», «Табыс пен даму», «Жыл меценаты», «Жылдың әлеуметтік бизнесі», «Жыл фермері» және басқа да арнайы аталымдар бойынша үздіктер анықталды.
Академия шешімімен «Жыл фермері» аталымы Александр Закусиловқа, ал «Өңірлік бизнес көшбасшысы» аталымы Талғат Салфиковқа берілді.
Сыйлық академиясының құрамына қоғам мен саясат, азаматтық секторда танылған тұлғалар енді. Олардың қатарында Мұрат Әбенов, Майра Айсина, Айгүл Соловьева, Ирак Елекеев, Абзал Құспан, Серік Сейдуманов, Серік Мамбетов, Раиса Шер, Қуаныш Ерғалиев, Дидар Смағұлов, Талғат Қалиев, Елсияр Қанағатов бар.
Айта кетейік, бұған дейін «Халықтың сүйіктісі–2025» ұлттық сыйлығының қорытындысын жазған едік.