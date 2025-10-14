ХАМАС Газа қаласында репрессия жүргізді: 32 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Газа қаласында ХАМАС ұйымының жүргізген операциясы салдарынан 32 адам қаза тапты. Құрбандардың барлығы — ұйымның бәсекелес кланының өкілдері. Израильмен жасалған атысты тоқтату келісіміне қарамастан, өңірдегі ахуал күрделі күйінде қалып отыр. Соңғы 10 күнде көптеген қақтығыстар тіркелген, деп хабарлайды Euronews.
Кемінде 32 адам Газа қаласында ХАМАС жүргізген бір апталық репрессиялық шаралар кезінде мерт болды. Ұйым оларды «қауіпті топ» деп атаған. Бұл оқиға Израиль мен исламдық қозғалыс арасындағы атысты тоқтату туралы келісім күшіне енгеннен бірнеше күн өткен соң орын алды.
ХАМАС басшылығы бұл әскери қимылдардың нақты нысанын атамағанымен, бұқаралық ақпарат құралдары мен куәгерлердің айтуынша, ұйым шамамен 2000 жауынгерін Доғмуш кланына қарсы бағыттаған. Бұл клан — ХАМАС-тың аймақтағы басты қарсыластарының бірі саналады. Шабуылшылар ондаған адамды қамауға алып, жаралаған.
Операциялар барысында ХАМАС алты жауынгерінен айырылғаны туралы хабарланды, алайда бұл мәліметтерді растау мүмкін болмай отыр.
Бітім жасалған сәттен бастап ХАМАС бақылауындағы Ішкі істер министрлігі аймақ бойынша 7 мыңға жуық сарбазын орналастырған. Ұйым өкілдері мұны «тәртіпсіздіктердің алдын алу және билік вакуумын болдырмау шарасы» деп түсіндіреді.
Euronews хабарлауынша, Израиль болашақ келісімдер аясында ХАМАС-ты қарусыздандырып, таратуға ниетті. Ал ұйым соңғы күндері өз қарсыластары мен ашық қарсы шығушыларға қарымта шаралар жасап, билікте қалудың амалын қарастыруда.
Айта кетейік, ХАМАС Қызыл Крест ұйымына израильдік кепілге алынғандардың екінші тобын тапсырды.