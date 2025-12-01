00:29, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Харбинде әлемдегі ең ірі мұз бен қар саябағы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Әлемдегі ең ірі мұз бен қардан жасалған саябақ Қытайдың солтүстік-шығысында ашылды. Бұл туралы Синьхуа хабарлады.
Әлемдегі ең ірі мұз бен қардан тұрғызылған саябақ «Мұз бен қардың үлкен әлемі» атты 27-фестиваль сәрсенбі күні таңғы сағат 10:00-де Қытайдың солтүстік-шығысындағы Хэйлунцзян провинциясының әкімшілік орталығы, «мұзды қала» атанған Харбинде келушілер үшін ресми түрде ашылды.
Биыл саябақ ұйымдастырушылары аумақ көлемі бойынша рекорд орнатты: кешеннің жалпы аумағы 1,2 миллион шаршы метрге жетті, ал пайдаланылған мұз бен қардың көлемі 400 мың текше метр.
