KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:29, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Харбинде әлемдегі ең ірі мұз бен қар саябағы ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Әлемдегі ең ірі мұз бен қардан жасалған саябақ Қытайдың солтүстік-шығысында ашылды. Бұл туралы Синьхуа хабарлады. 

    Әлемдегі ең ірі мұз бен қардан жасалған саябақ
    Фото: Синьхуа

    Әлемдегі ең ірі мұз бен қардан тұрғызылған саябақ «Мұз бен қардың үлкен әлемі» атты 27-фестиваль сәрсенбі күні таңғы сағат 10:00-де Қытайдың солтүстік-шығысындағы Хэйлунцзян провинциясының әкімшілік орталығы, «мұзды қала» атанған Харбинде келушілер үшін ресми түрде ашылды.

    Әлемдегі ең ірі мұз бен қардан жасалған саябақ
    Фото: Синьхуа

    Биыл саябақ ұйымдастырушылары аумақ көлемі бойынша рекорд орнатты: кешеннің жалпы аумағы 1,2 миллион шаршы метрге жетті, ал пайдаланылған мұз бен қардың көлемі 400 мың текше метр. 

    Әлемдегі ең ірі мұз бен қардан жасалған саябақ
    Фото: Синьхуа
    Әлемдегі ең ірі мұз бен қардан жасалған саябақ
    Фото: Синьхуа

    Айта кетелік бүгін Алматының барлық ауданында жаңа жылдық шыршаның шамы бір уақытта жағылды

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Саябақ Қытай Қоқыс
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар