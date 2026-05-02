Хоккейден ӘЧ: Қазақстан ұлттық құрамасы бүгін Литвамен кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан құрамасы бірінші дивизионның А тобында бүгін алғашқы ойынын Литваға қарсы өткізеді.
Бұл кездесу Қазақстан уақытымен 19:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Айта кетсек, қазақстандық хоккейшілер алғашқы оқу-жаттығу жиынын 17 сәуірге дейін Астана қаласында өткізді. Одан кейін Беларусьте 26 сәуірге дейін дайындық жүргізді. Онда 25 сәуірде жергілікті «Динамо-Молодечно» командасынан 5:1 есебімен басым түсті.
Ал 25 сәуірде жолдастық кездесуде қазақстандық хоккейшілер Словения құрамасын 2:1 есебімен қапы қалдырды.
Қазақстан құрамасының тізімі
Қақпашылар: Никита Бояркин, Андрей Шутов (екеуі - «Барыс», КХЛ), Владислав Нурек («Горняк», Рудный);
Қорғаушылар: Әділ Бекетаев, Дмитрий Бреус, Самат Данияр (барлығы - «Барыс» КХЛ), Тамирлан Гайтамиров, Бейбарыс Оразов, Кирилл Никитин (барлығы – «Номад», Астана), Фёдор Хорошев («Торпедо», Өскемен), Эдуард Михайлов («Сарыарқа», Қарағанды);
Шабуылшылар: Әлихан Әсетов, Дінмұхамед Қайыржан, Всеволод Логвин, Әлихан Өмірбеков, Кирилл Савицкий, Семён Симонов, Аңсар Шайхмедденов (барлығы - «Барыс», КХЛ), Артур Гатиятов, Кирилл Ляпунов, Батырлан Мұратов, Роман Старченко (барлығы - «Номад», Астана), Аркадий Шестаков («Адмирал», КХЛ);
Ойын кестесі
2 мамыр. 19:00. Литва - Қазақстан
3 мамыр. 15:30. Қазақстан - Жапония
5 мамыр. 22:30. Қазақстан - Польша
7 мамыр. 19:00. Украина - Қазақстан
8 мамыр. 15:30. Қазақстан - Франция.
Аталған топта бірінші орын алған құрама 2027 жылы элиталық дивизионда бақ сынауға мүмкіндік алса, соңғы орынды місе тұтқан құрама В тобына түсіп қалады.