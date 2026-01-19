22:17, 19 Қаңтар 2026 | GMT +5
Хоккейден Қазақстан қыздар құрамасы әлем чемпионатын сәтті бастады
АСТАНА.KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан 18 жасқа дейінгі қыздар құрамасы IIA дивизионында өтіп жатқан әлем чемпионатындағы алғашқы ойынында Жаңа Зеландияны ірі есеппен жеңді.
Бұл кездесуде ел құрамасынан Софии Муравьёва покер, София Зубкова хет-трик жаса, Анфиса Новикова екі голдың авторы атанды. Оған қоса Злата Попова, Рената Лившиц, Василиса Шуклина, Анна Климова бір-бірден гол соқты.
- Қазақстан - Жаңа Зеландия 13:2 (3:0, 3:0, 7:2)
- 1:0 - Новикова (Иншакова) - 11:29
- 2:0 - Лившиц (Зубкова, Иншакова) - 18:45
- 3:0 - Попова (Нигматулина, Жакулина) - 19:11
- 4:0 - Новикова (Шуклина, Какаулина) - 22:12
- 5:0 - Муравьёва (Емцева, Зубкова) - 27:44
- 6:0 - Зубкова (Лившиц, Муравьёва) - 35:47
- 7:0 - Зубкова (Муравьёва, Лившиц) - 41:28
- 7:1 - Гордон (Линтон) - 45:58
- 8:1 - Муравьёва - 46:05
- 9:1 - Шуклина (Новикова, Какаулина) - 49:42
- 9:2 - Беннеттс (Гордон) - 50:06
- 10:2 - Муравьёва (Емцева) - 53:22
- 11:2 - Муравьёва (Зубкова) - 55:17
- 12:2 - Климова - 57:03
- 13:2 - Зубкова (Муравьёва) - 59:47
- Қақпашылар: Яковлева - Томас (Виккес-Шмит, 27:44 - 60:00).
Енді отандастарымыз 20 қаңтарда Латвия, 22 қаңтарда Түркия, 23 қаңтарда Нидерланд, 25 қаңтарда Оңтүстік Кореямен ойнайды.
Еске салсақ, бұдан бұрын Шайбалы хоккейден әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан қыздар құрамасы жарияланды.