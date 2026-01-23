Хоккейден Қазақстан қыздар құрамасы әлем чемпионатында Нидерландпен ойнайды
АСТАНА.KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан 18 жасқа дейінгі қыздар құрамасы IIA дивизионында өтіп жатқан әлем чемпионатындағы төртінші ойынын Нидерландқа қарсы өткізеді.
Бұл ойын Қазақстан уақытымен 18:30-да басталады.
Қазірге дейін қазақстандық хоккейшілер Жаңа Зеландия (13:2), Латвия (9:1), Түркия (5:1) құрамаларын қапы қалдырды.
Ал Нидерланд құрамасы Түркияны (3:0) жеңсе, одан кейін Оңтүстік Корея (0:5) және Латвияға (3:4) есе жіберді.
Алғашқы үш турдан кейін отандастарымыз 9 ұпаймен көш бастап тұрса, Нидерланд 3 ұпаймен төртінші орында тұр.
Сондай-ақ турнир кестесінде Оңтүстік Корея 8 ұпаймен екінші, Латвия 4 ұпаймен үшінші, Нидерланд 3 ұпаймен бесінші орынға жайғасқан. Әзірге Жаңа Зеландияның қоржыны бос.
Екі құрама қазірге дейін бес мәрте өзара кездесті. Олардың төртеуінде нидерландтық хоккейшілер жеңіске жетсе, біреуінде отандастарымыз алда болды.
Енді отандастарымыз бұдан кейін 25 қаңтарда Оңтүстік Кореямен ойнайды.
Бұл топтан бірінші орын алған құрама ІВ тобына жолдама алса, соңғы орынды місе тұтқаны ІІВ тобына түсіп қалады.