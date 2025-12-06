IBA аясындағы бокстан әлем чемпионатында бүгін ел құрамасынан кімдер шығады
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық бокс ассоциациясы (IBA) аясында Біріккен Араб Әмірлігінің Дубай қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында 6 желтоқсанда ел құрамасынан төрт боксшы сынға түседі.
Күндізгі сессияның басталу уақыты Қазақстан уақытымен 18:00–ге белгіленген. Ел құрамасынан Сабыржан Аккалыков (75 келі) шамамен 20:45–те Сейшель аралдарынан келген Джошуа Аарон Кузинмен қолғап түйістіреді.
Ал кещкі сессия Қазақстан уақытымен 22:00–де басталады. Бұл сессияда еліміздің атынан үш былғары қолғап шебері шаршы алаңға шығады. Алдымен 22:30–да Даниял Сәбит (51 келі) кениялық Келвин Майнамен кездессе, дәл сол уақытта басқа рингте Сәкен Бибосынов (54 келі) бразилиялық Катего Кеорапетсемен шеберлік байқасады.
Бұл күні ел құрамасынан соңғы жекпе-жекті Серік Теміржанов (60 келі) моңғолиялық Эрдэнэбатын Цэндбаатарға қарсы өткізеді. Олардың жекпе-жегі шамамен 00:15–ге белгіленген.
Айта кетсек, қазірге дейін отандастарымыз арасынан Санатәлі Төлтаев (67 келі), Ерасыл Жақпеков (80 келі), Дәулет Төлемісов (86 келі), Нурмагамед Юсупов (92 келі) жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды.