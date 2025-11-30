IBA нұсқасы бойынша өтетін бокстан әлем чемпионатына Қазақстаннан кімдер барады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасы Халықаралық олимпиада комитеті мойындамаған IBA ұйымы өткізетін бокс бойынша әлем чемпионатына қатысады.
IBA турнирі 3-13 желтоқсан аралығында Дубайда ұйымдастырылады. Бұл бәсекеде 13 салмақ дәрежесі белгіленген, ал жүлде қоры өте жоғары: чемпиондар – 300 мың доллар, күміс жүлдегерлер – 150 мың доллар, қола жүлдегерлер – 75 мың доллар, ал ширек финалистер 10 мың доллар алады.
Қазақстан құрамасының сапында биыл күзде World Boxing халықаралық федерациясы өткізген, уақытша ХОК мойындаған әлем чемпионатының жеңімпаздары болмайды. Себебі World Boxing – 2028 жылғы Олимпиада ойындарындағы бокс бәсекесіне жауапты ұйым.
Дегенмен IBA турниріне қатысатын ұлттық құраманы тәжірибелі боксшылар Теміртас Жүсіпов пен Сәкен Бибосынов күшейтіп отыр. Олар 2021 жылы IBA ұйымдастырған әлем чемпионатында жеңімпаз атанған болатын, ол кезде World Boxing әлі құрылған жоқ еді.
IBA әлем чемпионатына баратын Қазақстан құрамасының тізімі:
48 кг – Теміртас Жүсіпов
51 кг – Даниял Сәбит
54 кг – Сәкен Бибосынов
57 кг – Оразбек Асылқұлов
60 кг – Серік Теміржанов
63,5 кг – Ертуған Зейнуллинов
67 кг – Санатәлі Төлтаев
71 кг – Абылайхан Жүсіпов
75 кг – Сабыржан Аққалықов
81 кг – Ерасыл Жақпеков
86 кг – Дәулет Төлемісов
92 кг – Нұрмұхамед Юсупов
+92 кг – Нұрлан Сапарбай
Еске салайық, World Boxing ұйымының жаңа президенті, қазақстандық Геннадий Головкин спортшылардың World Boxing әрі IBA турнирлеріне қатысу мүмкіндігі жөнінде заңдық жағын зерттеп жатқанын мәлімдеген еді. Ол әрқашан боксшылардың мүддесін қорғайтынын, олардың жақсы жағдайға ие болуын басты мақсат санайтынын атап өтті.
