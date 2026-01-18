Ғалымдар Антарктиданың мұзасты құрылымының ең егжей-тегжейлі картасын жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Ғалымдар континент топографиясының егжей-тегжейін ашып, Антарктиданың мұз асты құрылымының картасын жасады, деп хабарлайды Anadolu Ajansi.
Ұлыбританиядағы Эдинбург университеті мен Франциядағы қоршаған орта геологиясы институтының зерттеушілері мұз бетінің спутниктік бақылаулары мен ағынының физикасы негізінде су астындағы топографияны болжауға мүмкіндік беретін «мұз ағынының бұзылуын талдау» (IFPA) деп аталатын модельдеу техникасы арқылы Антарктиданың жаңа картасын жасады.
Антарктиданың мұзасты топографиясының ең егжей-тегжейлі картасын жасай отырып, зерттеушілер таулы дренаж жүйелерімен байланысты болуы мүмкін тік жағалау арналарынан бастап әлемнің басқа бөліктеріндегі U-тәрізді мұздық аңғарларына ұқсайтын терең аңғарларға дейін бұрын белгісіз немесе аз зерттелген геологиялық ерекшеліктерді тапты.
Бұл карталар континенттегі мұз қозғалысын зерттеуге көмектеседі және Антарктида мұздықтарының жаһандық теңіз деңгейінің көтерілуіне қалай әсер ететіні туралы түсінік береді.
Екінші жағынан, жасалған карта өлшемдері 2-ден 30 километрге дейінгі нысандарды бұрын-соңды болмаған деңгейде бейнелейді, ал кішірек рельефтік пішіндер модельдеу шеңберінен тыс қалады.
— Антарктиданың мұзасты ландшафтын көрсететін біздің IFPA картамыз Антарктиданың мұзасты топографиясы туралы өте егжей-тегжейлі мәліметтерді, әсіресе геофизикалық зерттеулерден алынған мұздың қалыңдығы туралы деректермен бірге мұз бетінің спутниктік бақылауларынан алуға болатындығын көрсетеді, — делінген зерттеу тобы дайындаған мақалада.
Сондай-ақ мақалада зерттеу барысында жүргізілген ландшафт классификациясы және одан алынған топографиялық карта Антарктиданың мұзасты ландшафтының болашақ зерттеулері үшін маңызды анықтамалық нүкте болатыны атап өтілді.
Карта болашақ геофизикалық зерттеулердің қайда шоғырлануы керектігі туралы ақпаратты, сондай-ақ мұз қозғалысын модельдеу үшін қажетті ұсақ бөлшектерді көрсетеді.
Зерттеу Science журналында жарияланды.
Айта кетейік, былтыр қараша айындағы есептеу бойынша Антарктидадағы Хектория мұздығы екі айда 8 шақырым артқа шегінген болатын.