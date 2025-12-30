Индонезияда қарттар үйіндегі өрттен 16 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Индонезия полициясы Солтүстік Сулавеси провинциясының әкімшілік орталығы — Манадо қаласындағы қарттар үйінде болған өрт салдарынан қаза тапқан 16 адамның жеке басын анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл туралы дүйсенбі күні аймақтық полицияның қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы Аламсья Хасибуан хабарлады, деп Синьхуа агенттігі жазды.
Оның айтуынша, марқұмдарды сәйкестендіру рәсімі полиция госпиталінде өтіп жатыр. Бұл процесс құрбандардың жеке басын толық анықтап, кейін олардың отбасыларымен тиісті үйлестіру жұмыстарын жүргізу үшін қажет екенін атап өтті.
Хасибуанның мәліметінше, өрт жексенбі күні жергілікті уақытпен сағат 20:36-да басталып, Манадо қаласының әкімшілігі жіберген үш өрт сөндіру көлігі келгеннен кейін шамамен 21:30-да толықтай сөндірілген.
Өрт туралы хабар түскен бойда полиция қызметкерлері аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құтқару жұмыстарына көмектесу үшін жедел шаралар қабылдады. Аман қалған адамдар жергілікті ауруханаларға жеткізілді.
Полиция оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу жұмыстарын бастап, оқиға орнын тексеріп, куәгерлерден жауап алып жатыр. Аламсья Хасибуанның айтуынша, тергеудің мақсаты — өрттің қалай шыққанын және оның алдын ала себебін анықтау.
