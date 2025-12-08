Индонезияда табиғи апат салдарынан қаза тапқандар саны 900-ден асты
АСТАНА. KAZINFORM — Суматра аралында болған сел мен топырақ көшкіні салдарынан қаза тапқандар саны 914-ке жетті, деп хабарлайды Анадолы.
Қаза тапқандардың 359-ы Аче провинциясының, 329-ы Солтүстік Суматраның, ал 226-сы Батыс Суматраның тұрғындары.
Құтқару-құттықтау жұмыстары жалғасып жатыр, 389 адам із-түссіз жоғалған деп есептеліп отыр.
Табиғи апат муссондық жаңбыр мен тропикалық циклонның әсерінен пайда болып, миллиондаған тұрғын зардабын көріп отыр.
Индонезия билігі зардап шеккен аймақтарда төтенше жағдай жариялап, халыққа гуманитарлық көмек көрсету бойынша ауқымды операцияны бастады. Азық-түлік пен дәрі-дәрмектерді жеткізу үшін тікұшақтар мен ұшақтар тартылды. BNPB агенттігінің бағалауынша, сел салдарынан 3 миллионнан астам адам зардап шеккен.
Айта кетелік Индонезиядағы су тасқынынан мерт болғандар саны 500-ден асқан еді.