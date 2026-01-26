Индонезияның Ява провинциясында көшкіннен қаза тапқандар саны 25 адамға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Индонезия полициясы жексенбі күні 24 қаңтарда Чисаруа ауданында болған көшкіннен кейін апат құрбандарын анықтау тобы 25 адамның мәйітін тапқанын хабарлады.
Батыс Ява полициясының ресми өкілі Хендра Рочмаванның айтуынша, жергілікті уақытпен сағат 17:00-ге дейін 11 адамның аты-жөні анықталған, ал қалған құрбандарға қатысты сараптама жұмыстары әлі жалғасып жатыр.
Оның сөзінше, 10 адамның мәйіті толық күйінде табылған, ал бір адамның тек дене бөлшегі анықталған. Қалған мәйіттерге қатысты сот-медициналық сараптамалар жүргізіліп жатыр. Анықтау жұмыстары дәлдік үшін ғылыми және медициналық әдістер арқылы мұқият атқарылып жатыр.
Қолайсыз ауа райы мен қауіпті жағдайға байланысты іздеу-құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылған. Құтқару операциясын 26 қаңтарда қайта жалғастыру жоспарланып отыр.
Көшкін сенбі күні таңертең бірнеше күн бойы жауған нөсер жаңбырдың салдарынан болған. Табиғи апат аймаққа айтарлықтай зиян келтірді.
Бұдан бұрын Индонезияда лай көшкіні мен су тасқыны салдарынан 7 адам мерт болғанын жазған болатынбыз.