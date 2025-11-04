«Интер» - «Қайрат»: Чемпиондар лигасы матчының тікелей көрсетілімін қайдан көруге болады
АСТАНА.KAZINFORM - Қарашаның 5-інен 6-сына қараған түні Миланда Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің төртінші матчы өтеді, онда италиялық «Интер» «Қайратты» қабылдайды, деп хабарлайды Sports.kz.
«Интер» - «Қайрат» матчы Қазақстан уақыты бойынша сағат 01:00-де басталады. Ойынның тікелей көрсетілімін «Qazaqstan» телеарнасынан көруге болады.
Қазіргі уақытта «Интер» үш турдан кейін ең жоғары ұпай жинады - 9. Италиялық клуб негізгі раундта бірде-бір гол жібермей үш ойында жеңіске жетті: олар голландиялық «Аякс» (2-0), чехиялық «Славия» (3-0) және бельгиялық «Юнион» (4-0) командаларын жеңді.
«Қайрат» ФК әзірге тек бір ұпай жинап, соңғы турда кипрлік «Пафоспен» 0-0 есебімен тең түсті. Бұған дейін Рафаэль Уразбахтиннің командасы португалиялық «Спортингтен» (1-4) және испандық «Реалдан» (0-5) жеңілген болатын.
Бұған дейін «Интер» вероналық «Эллас Веронамен» сырт алаңда ойнап, соңғы сәтте жеңіске жеткені хабарланған болатын.
Клубтар арасындағы әлем чемпионатында «Интер» жарыстың келесі сатысына шыққанын бұған дейін жазғанбыз.