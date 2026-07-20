Иордания Ираннан корольдікке шабуыл жасауды тоқтатуды талап етті
АСТАНА. KAZINFORM — Амман Тегераннан корольдікке жасалып жатқан шабуылдарды және оның арандатушылық мәлімдемелерін дереу тоқтатуды талап етті.
Иордания Сыртқы істер министрлігі жексенбі күні Иранның Аммандағы уақытша сенімді өкілін шақырып, оған Иранның корольдікке жалғасып жатқан шабуылдарына наразылық білдіретін нота тапсырды.
Министрлік өкілі Фуад әл-Маджали ирандық дипломатқа Тегеранға ирандық шенеуніктердің шабуылдары мен арандатушылық мәлімдемелерін дереу тоқтату талабын жеткізу тапсырылғанын айтты.
— Иордания мен оның азаматтарының қауіпсіздігі — бұл кесіп өтуге болмайтын қызыл сызық, — деді Сыртқы істер министрлігінің өкілі.
Министрлік иран шабуылдарын Корольдіктің егемендігін, халықаралық құқық пен БҰҰ жарғысын өрескел бұзу деп атады.
Амман сонымен қатар Иранның Парсы шығанағындағы Ынтымақтастық кеңесі елдеріне шабуылдарын айыптады.
Корольдіктің Сыртқы істер министрлігі Иорданияның өз аумағын, егемендігін және халқын қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтынын атап өтті.
АҚШ пен Иран арасындағы қазіргі қақтығыс басталғаннан бері америкалық күштер Иран аумағын күн сайын атқылап жатыр. Жауап ретінде Иран қарулы күштері мен ИРСК Парсы шығанағы елдері мен Иорданиядағы АҚШ-пен байланысы бар деп күдіктелген нысандарға соққы беріп келеді.
Біз бұған дейін Таяу Шығыстағы мұнай тасымалы өзгеруі мүмкін екенін хабарладық.