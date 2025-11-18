Иордания парламенті әскери міндеттілікті қалпына келтіру туралы заң жобасын мақұлдады
АСТАНА.KAZINFORM - Бұл шешім жастарды ұлттық деңгейде оқытуды күшейту мақсатында қабылданды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Дүйсенбі күні Иордания Өкілдер палатасы 2026 жылдан бастап ер адамдар үшін міндетті әскери қызметті қалпына келтіру туралы заң жобасына дауыс берді.
Бұл бастаманы тамыз айында мұрагер ханзада ІІ Хусейн бин Абдалла жас иорданиялықтарды елге қызмет етуге және қорғауға дайындауға бағытталған тәсілдің бөлігі ретінде жариялады. Төменгі палата қабылдағаннан кейін, заң Сенат тарапынан мақұлданып, бекіту үшін патшаға жіберілуі керек.
Иорданияның Petra ақпарат агенттігінің хабарлауынша, парламент мүшелері ұлттық және резервтік қызмет туралы заңға енгізілген түзетулерді басым дауыспен қолдады. Премьер-министр Джафар Хасан отырысқа қатысып, заңның алдағы кезеңде үкімет басымдықтарының біріне айналатынын және ақпан айының басында жүзеге асырылуы мүмкін екенін атап өтті.
Иордания үкіметінің өкілі Мохаммед әл-Момани бұған дейін әскерге шақыру бағдарламасы 2026 жылдың ақпанына дейін 18 жасқа толатын шамамен 6 мың әскерге шақырылушыны тартуға арналғанын мәлімдеген болатын. Ол қызметке келмегені үшін үш айдан бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастыратынын мәлімдеді. Үкімет болашақта жыл сайын 10 000 адамға дейін әскерге шақыруды жоспарлап отыр.
Иордания міндетті әскери қызметті 1991 жылы, Израильмен бейбітшілік келісіміне қол қойылғанға дейін үш жыл бұрын тоқтатты. Әл-Момани мерзімді әскери қызметті қалпына келтіру туралы шешім Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың тек Палестинаны емес, сонымен қатар Иордания, Ливан және Сирияның кейбір бөліктерін қамтитын аумақтарды «Үлкен Израиль» тұжырымдамасы туралы мәлімдемелерімен байланысты емес екенін атап өтті.
