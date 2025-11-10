Иракта парламент сайлауы қарсаңында арнайы дауыс беру өтті
Жексенбі күні Иракта парламент сайлауы қарсаңында арнайы дауыс беру өтті, қауіпсіздік күштерінің қызметкерлері мен ішкі қоныс аударғандар мерзімінен бұрын дауыс берді. Негізгі дауыс беру 11 қарашаға жоспарланған.
Тәуелсіз Жоғары Сайлау Комиссиясының (ТЖСК) мәліметтері бойынша, арнайы дауыс беруге 1,1 миллионнан астам адам қатысты, оның ішінде әскери қызметшілер, полиция қызметкерлері және «Хашд аш-Шааби» жасағының жауынгерлері бар. Сонымен қатар, лагерьлерде тұратын шамамен 26 000 қоныс аударған адам дауыс беруге құқылы болды. Жалпы қатысу 82,4 пайызды құрады.
Дауыс беру жексенбі күні ел бойынша 809 сайлау учаскесінде өтті. Сайлау учаскелері жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 7:00-де ашылып, кешкі сағат 5:00-де жабылды. Комиссия өкілдері процестің техникалық ақауларсыз немесе заңбұзушылықтарсыз өткенін хабарлады.
Парламенттегі негізгі дауыс беру сейсенбі, 11 қарашада өтеді. Сол күні 21 миллионнан астам Ирак азаматы алтыншы шақырылымға 329 парламент мүшесін сайлайды. Сайлау науқанына 7700-ден астам кандидат қатысып жатыр, олардың үштен бір бөлігі әйелдер.
2022 жылдан бері шейіт партияларының қолдауымен қызмет етіп келе жатқан Ирак премьер-министрі Мұхаммед Шиа ас-Судани коалициясы парламент мүшелерінің көпшілігінің қолдауына ие болса, өз қызметін сақтап қалады деп күтеді. Ирак парламенттік жүйесінде премьер-министрді партияаралық келіссөздерден кейін парламент тағайындайды.
Бақылаушылар сайлауды кесте бойынша өткізу сайлаушылардың сенімсіздігі мен сыртқы факторлардың әсеріне қарамастан, Ирак саяси жүйесінің тұрақтылығының көрсеткіші ретінде қарастырылатынын атап өтті.
