Иран АҚШ-пен арадағы шиеленісті азайту бойынша делдалдардан ұсыныс алғанын мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM - Тегеран мен Вашингтон арасындағы жаңа соққыларға байланысты дипломатиялық байланыстар жалғасып жатыр.
Иран делдалдардан АҚШ-пен қарым-қатынастағы шиеленісті азайтуға бағытталған ұсыныстар мен идеялар алды. Бұл туралы дүйсенбіде өткен апталық брифингте Иран Сыртқы істер министрлігінің өкілі Исмаил Багаи мәлімдеді.
Оның айтуынша, делдалдар шиеленісті одан әрі ушықтырмау үшін бар күшін салып жатыр. Иран тарапы ұсыныстарды қабылдады, бірақ қазіргі уақытта олардың мазмұнын жариялағысы келмейді.
-Делдалдар арқылы ұсынылған ұсыныстар бізге жеткізілді, біз оларды алдық. Алайда, ол туралы егжей-тегжейлі айтпауды жөн көремін, - деді Багаи.
Ол Иранның дипломатиялық аппараты елдің қарулы күштерімен үйлестіре отырып, өз міндеттерін орындауды жалғастырып жатқанын атап өтті. Тегеран өзінің ұлттық мүддесін қорғау үшін дипломатиялық және қорғаныс құралдарын бір мезгілде пайдалануды көздейді.
BREAKING Iran says diplomatic exchanges with the United States are ongoing via mediators pic.twitter.com/FvzWkPr3wn— AFP News Agency (@AFP) July 20, 2026
Багаи мәселені келіссөздер мен соғыс арасындағы таңдау ретінде қарастырудан бас тартты. Ол дипломатия мен қорғаныс ұлттық мүдделерді қорғаудың бірін-бірі толықтыратын құралы екенін және Тегеран жағдайға байланысты олардың бірін пайдаланатынын алға тартты.
Сонымен қатар, Сыртқы істер министрлігінің өкілі меморандумның 5-бабында Иранның Ормуз бұғазын басқаруды жалғастыруға жауапкершілігі бекітілгенін мәлімдеді. Ол бұл мәселе Оманмен консультациялар және аймақтық елдермен диалог арқылы шешілуі керек деп мәлімдеді.
Иран Сыртқы істер министрлігінің өкілі сонымен қатар Иран мен АҚШ арасындағы соғысты тоқтату туралы меморандумның түсіндіруге ашық екендігі туралы хабарламаларды жоққа шығарды. Ол құжат 14 тармақтан тұратынын, оның ережелері анық тұжырымдалғанын және келісімді бұзғаны үшін жауапкершілік Вашингтонда екенін мәлімдеді.
Бұған дейін Тегеранның Вашингтон және Бейрут Ливандағы бітімгершілікті сақтау үшін бірлескен комитет құратыны хабарланған.