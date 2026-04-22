Иран АҚШ-пен жоспарланған келіссөзден бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM — Иран америкалық тарапқа Исламабадта өтетін келіссөздерге қатыспайтынын жеткізді. Жиын бүгін, яғни 22 сәуірге жоспарланған, деп хабарлайды Report.
— Иран делегациясы Пәкістан арқылы америкалық тарапқа сәрсенбі күні келіссөздер Исламабадта болмайтынын және қазіргі уақытта оған қатысуға ешқандай мүмкіндік жоқ екенін жеткізді, — делінген хабарламада.
Дереккөздің мәлімдеуінше, Иран мұндай шешімді АҚШ өз міндеттемелерін орындамағандықтан қабылдаған.
Еске сала кетейік, 28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери операция бастап, бірқатар қалаға соққы жасаған болатын. Бұл қадам Таяу Шығыста жағдайдың шиеленісуіне және Парсы шығанағы елдерінің қақтығысқа тартылуына, сондай-ақ Ормуз бұғазының блокталуына алып келді.
Иран, АҚШ және олардың одақтастары 2026 жылғы 8 сәуірге қараған түні атысты тоқтату туралы келісімге келген, ол 21–22 сәуір түні аяқталды.
Тараптар Пәкістанда қақтығысты реттеу бойынша келіссөздер өткізген. Алайда 11–12 сәуірде өткен алғашқы раунд нақты нәтиже бермеді.
Ормуз бұғазы айналасындағы жағдай әлі де белгісіз күйде қалып отыр: оны жабу жаһандық энергетикалық дағдарысты тудырған. Тараптар оны әртүрлі уақытта ашылғанын мәлімдегенімен, іс жүзінде аймақтағы кеме қатынасы тоқтап қалған.
Енді Еуропалық Одақ Ормуз бұғазындағы жағдайға байланысты Иранға қарсы санкциялар енгізуді жоспарлап отыр.