Иран мен АҚШ Пәкістандағы келіссөздерде соғысты тоқтату туралы келісімге келе алмады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс Пәкістаннан ұшып кетті. Оның айтуынша, Иранмен 21 сағаттан астам уақытқа созылған шиеленісті келіссөздер соғысты тоқтатуға бағытталған бейбіт келісімге әкелмеді, деп жазды ВВС.
— Біз Иран өкілдерімен бірнеше мазмұнды пікірталастар өткіздік, бұл — жақсы жаңалық. Ал нашар жаңалық — келісімге келе алмадық, және менің ойымша, бұл Иран үшін АҚШ-пен салыстырғанда әлдеқайда үлкен проблема, — деді Вэнс. — Біз жай ғана Иранның біздің шарттарымызды қабылдайтын жағдайға келе алмадық, — деп қосты АҚШ вице-президенті.
Вэнс келіссөздерде негізгі мәселе ретінде ядролық қару мәселесі тұрғанын атап өтті. Оның айтуынша, АҚШ президенті Трамптың басты мақсаты — Тегеранның қазіргі және болашақта ядролық қаруға ие болуына жол бермеу. Исламабадтағы кездесулерде АҚШ тарапынан Иранның ядролық қару жасаудан бас тартатынына нақты уәде алған жоқ.
Соңғы 24 сағат ішінде келіссөздер Ормуз бұғазы, ядролық бағдарлама, әскери өтемақылар, санкцияларды жою және Иранға және өңірдегі соғысты толық тоқтату сияқты негізгі тақырыптардың әртүрлі аспектілерін талдауға арналды.