    Иран әскери күштері зымыран қорын көбейткенін мәлімдеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Иран күштік құрылымдары АҚШ-тың ел ішіндегі жағдайға ықтимал араласуына қатысты шиеленістің артуына байланысты жауынгерлік дайындықтың күшейтілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    Мы находимся на пике готовности — военные Ирана заявили о росте ракетных запасов
    Фото: t.me/farsna

    Иранның зымыран қоры өткен жылы Израильмен болған 12 күндік қақтығыстан бері артты. Бұл туралы сәрсенбі күні Ислам революциясы сақшылар корпусы (ИРСК) аэроғарыш күштерінің қолбасшысы Маджид Мусави мәлімдеді, деп хабарлады ирандық Fars News агенттігі.

    - Біз дайындығымыздың жоғары шыңындамыз, - деп мәлімдеді Мусави.

    Ирандық генералдың айтуынша, өткен жылы әскери іс-қимылдар кезінде болған залал қалпына келтірілді, ал ИРСК аэроғарыш күштерінің әртүрлі бөлімшелеріндегі өндіріс көлемі 2025 жылдың маусымына дейін тіркелген деңгейден асып түсті.

    ИРСК өкілінің мәлімдемелері АҚШ президенті Дональд Трамптың үкіметке қарсы наразылық акцияларына байланысты Ирандағы жағдайға араласу ықтималдығы туралы қорқытуы аясында жасалды. Тегеран бұған дейін АҚШ тарапынан шабуыл жасалған жағдайда аймақтағы америкалық әскери нысандар кек алу шабуылдарының нысанасы болып қарастырылатынын ескерткен болатын.

    Сейсенбіде Трамп өз үндеуінде Ирандағы наразылық білдірушілерді мекемелерді басып алуға шақырды.

     

    Зарина Туғанбаева
    Автор
