Иран әскери күштері зымыран қорын көбейткенін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Иран күштік құрылымдары АҚШ-тың ел ішіндегі жағдайға ықтимал араласуына қатысты шиеленістің артуына байланысты жауынгерлік дайындықтың күшейтілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Иранның зымыран қоры өткен жылы Израильмен болған 12 күндік қақтығыстан бері артты. Бұл туралы сәрсенбі күні Ислам революциясы сақшылар корпусы (ИРСК) аэроғарыш күштерінің қолбасшысы Маджид Мусави мәлімдеді, деп хабарлады ирандық Fars News агенттігі.
- Біз дайындығымыздың жоғары шыңындамыз, - деп мәлімдеді Мусави.
Following nationwide pro-government demonstrations on Monday, Chief of staff of the Iranian Armed Forces Major General Abdolrahim Mousavi reaffirmed that the country will defend its independence and security without compromise.— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) January 13, 2026
Ирандық генералдың айтуынша, өткен жылы әскери іс-қимылдар кезінде болған залал қалпына келтірілді, ал ИРСК аэроғарыш күштерінің әртүрлі бөлімшелеріндегі өндіріс көлемі 2025 жылдың маусымына дейін тіркелген деңгейден асып түсті.
ИРСК өкілінің мәлімдемелері АҚШ президенті Дональд Трамптың үкіметке қарсы наразылық акцияларына байланысты Ирандағы жағдайға араласу ықтималдығы туралы қорқытуы аясында жасалды. Тегеран бұған дейін АҚШ тарапынан шабуыл жасалған жағдайда аймақтағы америкалық әскери нысандар кек алу шабуылдарының нысанасы болып қарастырылатынын ескерткен болатын.
Сейсенбіде Трамп өз үндеуінде Ирандағы наразылық білдірушілерді мекемелерді басып алуға шақырды.