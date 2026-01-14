Трамп Ирандағы наразылық білдірушілерді мекемелерді басып алуға шақырды
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп TruthSocial әлеуметтік медиа платформасында Ирандағы наразылық білдірушілерге үндеу жариялады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Өз сөзінде Ақ үй басшысы ирандықтарды наразылық акцияларын жалғастыруға шақырып, «көмек бара жатқанын» атап өтті.
— Иран патриоттары, наразылық акцияларын жалғастырыңыздар — ғимараттарыңызды басып алыңыздар!!! Кісі өлтірушілер мен зорлаушылардың есімдерін ұмытыңыздар. Олардың жазасының өтемі ауыр болады. Мен наразылық білдірушілерді жөн-жосықсыз өлтіру тоқтамайынша Иран шенеуніктерімен барлық кездесулерді тоқтаттым. Көмек бара жатыр. Біз Иранды қайтадан ұлы ел етеміз! — деп жазды Америка көшбасшысы.
Бұған дейін Дональд Трамп Иранға қатысты ең қатаң нұсқаларды қарастырып жатқанын айтқан.
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Каролин Ливитт президент «қажет деп санаса, әскери нұсқаларды қолданудан қорықпайтынын» айтып, дипломатия ол үшін басымдық болып қала беретінін атап өтті.
Сонымен қатар, Трамп Иранмен ынтымақтасатын елдерге 25% баж салығы енгізілетінін жариялады.