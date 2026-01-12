Иранға қатысты ең қатаң нұсқаларды қарастырып жатырмыз - Трамп
АСТАНА.KAZINFORM - Ирандағы оқиғалар төңірегіндегі жағдай Вашингтонның жіті бақылауында, деп хабарлайды Кazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
АҚШ президенті Дональд Трамп наразылық білдірушілер қазасы туралы хабарламаларға байланысты АҚШ әскери күштері Иранға қарсы әрекеттің «ең қатаң нұсқаларын» қарастырып жатқанын мәлімдеді.
Жексенбі күні Air Force One бортында тілшілерге берген сұхбатында Трамп Иран билігі белгіленген қызыл сызықтан аса бастағанын атап өтті.
.@POTUS on Iran: "We're looking at some very strong options... I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination very soon." pic.twitter.com/XnDOCZSMpv— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 12, 2026
- Олар одан өте бастаған сияқты. Қаза тапқан адамдар бар және бұл болмауы керек еді... Олар зорлық-зомбылық арқылы билік етіп отыр, - деді АҚШ президенті.
Ол жағдайға өте байыпты қарайтынын және шешім жақын арада қабылдануы мүмкін екенін атап өтті.
- Әскери күштер бұл мәселемен айналысып жатыр және біз өте қатаң нұсқаларды қарастырып жатырмыз. Біз шешім қабылдаймыз, - деген Трамп оқиғалар туралы сағат сайын жаңалық алып отыратынын қоса айтты.
Ақ үй басшысы сонымен қатар Иранның АҚШ-қа ядролық келіссөздердің жаңа кезеңін өткізу туралы ұсыныспен жүгінгенін мәлімдеді.
- Кездесуге дайындық жүріп жатыр... Олар келіссөз жүргізгісі келеді. Бірақ біз кездесуге дейін әрекет етуіміз керек болуы мүмкін, - деді ол.
Сонымен қатар, Reuters агенттігінің хабарлауынша, Трамп жағдайды негізгі кеңесшілермен талқылауды жоспарлап отыр, ал Вашингтон дипломатиялық қадамдардан бастап әскери қадамдарға дейінгі ауқымды шараларды қарастырып жатыр.
Бұған дейін Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Галибаф АҚШ-тың «қателеспеуін» ескертіп, егер Иранға шабуыл жасалса, басып алынған аумақтар, сондай-ақ барлық АҚШ базалары мен кемелері заңды нысанаға айналатынын мәлімдеген болатын.
Америкалық HRANA адам құқықтары ұйымының мәліметі бойынша, Ирандағы наразылық акциялары кезінде 490 демонстрант пен 48 қауіпсіздік қызметкері қаза тауып, 10 600-ден астам адам ұсталды.
Иран шенеуніктері бұл сандарға қатысты түсінік берген жоқ немесе өздерінің қаза тапқандар санын жарияламады.
Бұған дейін Иран дүйсенбіде наразылық акциялары кезінде қаза тапқандар үшін үш күндік ұлттық аза тұту жариялағанын хабарланған болатын.