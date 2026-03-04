KZ
    20:12, 04 Наурыз 2026

    Иран айналасындағы шиеленіс: соғыс туралы әзірге не белгілі

    АСТАНА. KAZINFORM - Иран, Израиль және АҚШ  арасындағы қақтығыс өзара шабуылдармен, қатал саяси риторикамен және аймақтық шиеленістің одан әрі ушығу қаупімен бірге өрбіп тұр. Сәрсенбідегі жағдай бойынша екі тарап әскери операциялардың жоғары қарқындылығын сақтап отыр, ал дипломатиялық сигналдар шиеленістің төмендеу белгілерінің жоқтығын көрсетеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Иорданиядағы меншікті тілшісі.

    Эскалация вокруг Ирана: что известно о войне на данный момент
    Фото: US CENTCOM

    Иран аумағына Израильдің ауқымды шабуылы

    Израиль қорғаныс күштері Иранның әскери инфрақұрылымына қарсы ауқымды әуе науқанының жалғасқаны туралы хабарлады. Әскерилер мәліметінше, сәрсенбі күні кешке Израиль әуе күштері Исфахан мен Шираздағы нысандарға бірқатар шабуыл жасады.

    Израиль қорғаныс күштерінің өкілі, бригада генералы Эффи Дефрин 20-дан астам нысанға, соның ішінде Гадр баллистикалық зымыран қоймаларына, круиздік және баллистикалық зымыран қоймаларына және әуе қорғаныс жүйесінің элементтеріне соққы берілгенін мәлімдеді.

    - Біз шабуылдарда ондаған баллистикалық және круиздік зымыран жойылды деп есептейміз, - деді ол.

    Израиль әскери күштері сонымен қатар Тегеран үстінде әуе шайқасы болғанын хабарлады. Израиль қорғаныс күштерінің мәліметінше, Израиль әуе күштерінің F-35 жойғыш ұшағы Иран әуе күштерінің Як-130 ұшағын атып түсірген.

    Егер расталса, бұл F-35 жойғыш ұшағының шайқаста басқарылатын ұшақты жойған алғашқы жағдайы болмақ. Иран бұл ақпаратқа әлі ресми түрде түсінік берген жоқ.

    Сонымен қатар Израиль армиясы Тегерандағы Иран басшылығының инфрақұрылымына қарсы жаңа «кең көлемді соққылар толқынының» басталғанын хабарлады.

    Айта кетейік, Түркия қорғаныс министрлігі Ираннан бағытталған зымыранның жойылғанын хабарлады.

