Иран айналасындағы шиеленіс: соғыс туралы әзірге не белгілі
АСТАНА. KAZINFORM - Иран, Израиль және АҚШ арасындағы қақтығыс өзара шабуылдармен, қатал саяси риторикамен және аймақтық шиеленістің одан әрі ушығу қаупімен бірге өрбіп тұр. Сәрсенбідегі жағдай бойынша екі тарап әскери операциялардың жоғары қарқындылығын сақтап отыр, ал дипломатиялық сигналдар шиеленістің төмендеу белгілерінің жоқтығын көрсетеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Иорданиядағы меншікті тілшісі.
Иран аумағына Израильдің ауқымды шабуылы
Израиль қорғаныс күштері Иранның әскери инфрақұрылымына қарсы ауқымды әуе науқанының жалғасқаны туралы хабарлады. Әскерилер мәліметінше, сәрсенбі күні кешке Израиль әуе күштері Исфахан мен Шираздағы нысандарға бірқатар шабуыл жасады.
Израиль қорғаныс күштерінің өкілі, бригада генералы Эффи Дефрин 20-дан астам нысанға, соның ішінде Гадр баллистикалық зымыран қоймаларына, круиздік және баллистикалық зымыран қоймаларына және әуе қорғаныс жүйесінің элементтеріне соққы берілгенін мәлімдеді.
- Біз шабуылдарда ондаған баллистикалық және круиздік зымыран жойылды деп есептейміз, - деді ол.
Израиль әскери күштері сонымен қатар Тегеран үстінде әуе шайқасы болғанын хабарлады. Израиль қорғаныс күштерінің мәліметінше, Израиль әуе күштерінің F-35 жойғыш ұшағы Иран әуе күштерінің Як-130 ұшағын атып түсірген.
🛩️IRANIAN JET SHOT DOWN: An IAF F-35I “Adir” fighter jet shot down an Iranian Air Force YAK-130 fighter jet.— Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026
This is the first shootdown in history of a manned fighter aircraft by an F-35 “Adir” fighter jet.
Егер расталса, бұл F-35 жойғыш ұшағының шайқаста басқарылатын ұшақты жойған алғашқы жағдайы болмақ. Иран бұл ақпаратқа әлі ресми түрде түсінік берген жоқ.
Сонымен қатар Израиль армиясы Тегерандағы Иран басшылығының инфрақұрылымына қарсы жаңа «кең көлемді соққылар толқынының» басталғанын хабарлады.
Hear from @centcom's Adm. Brad Cooper, as he shares an update on the role of U.S. airpower in Operation Epic Fury.— U.S. Air Force (@usairforce) March 4, 2026
Visit https://t.co/sVo33pmwK6 for the complete update. https://t.co/3ITDSKtPDm pic.twitter.com/EfbSVn630W
Айта кетейік, Түркия қорғаныс министрлігі Ираннан бағытталған зымыранның жойылғанын хабарлады.
Operation Epic Fury involves the largest regional concentration of American military firepower in a generation. pic.twitter.com/YB8HRsBS3n— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026