Иран билігі наразылық акциясын ұйымдастырғандар тұтқындалғанын хабарлады
АСТАНА.KAZINFORM - Иран билігі соңғы екі апта бойы елде жалғасып келе жатқан наразылық акциясының негізгі қатысушылары тұтқындалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бүгін, 11 қаңтарда Иран Ұлттық полициясының бастығы Ахмад-Реза Радан тәртіпсіздіктерге негізгі қатысушы деп саналатын адамдардың түнде тұтқындалғанын мәлімдеді. Бұл туралы AFP агенттігі хабарлады.
- Кеше түнде (сенбі, 10 қаңтар) тәртіпсіздіктерге негізгі қатысушылар тұтқындалды, олар Құдай қаласа, сот ісін жүргізуден кейін жазаланады, - деді ол мемлекеттік телеарнаға.
Полиция бастығы ұсталғандардың санын немесе олардың жеке басын нақтылаған жоқ.
Наразылық акциялары кезінде елде интернетке қатаң шектеу қойылған. Жексенбі күні таңертең NetBlocks мониторинг ұйымы Иранда бүкіл ел бойынша байланыс үзілуі 60 сағаттан астам уақытқа созылғанын хабарлады.
Ұйым мұндай шаралар ел үшін маңызды кезеңде азаматтардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатына тікелей қауіп төндіретінін мәлімдеді.
Норвегияда орналасқан адам құқықтары Iran Human Rights ұйымы мәліметі бойынша, екі аптаға созылған наразылық акциялары кезінде Иранда кем дегенде 192 адам қаза тапқан.
Иран шенеуніктері бұған түсініктеме берген жоқ.
Бүгін Иран парламентінің спикері АҚШ елге шабуыл жасаса, АҚШ әскери күштері мен Израиль «заңды нысана» болатынын ескертті.