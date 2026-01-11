Иранда наразылық кезінде АҚШ пен Израильге қарсы әскери жауап туралы мәлімдеме жасалды
АСТАНА. KAZINFORM – Иран басшылары елдегі ауқымды наразылықтарға байланысты АҚШ пен Израиль тарапынан әскери шабуыл жасалса, жауап ретінде әскери соққылармен жауап беретінін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform DW-ге сілтеме жасап.
Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Галибаф 11 қаңтарда өткен төтенше отырыста АҚШ әскери әрекетке барса, Иранның заңды нысандары мен басып алынған аумақтарда, сондай-ақ АҚШ-тың әскери базалары мен кемелеріне қарсы соққы жасалатынын айтты.
Галибаф «басып алынған аумақ» дегенде Израильді меңзеді, ол елді Иран ресми түрде мойындамайды.
Ирандық саясаткер «қауіптің кез келген нақты белгілеріне сәйкес әрекет ететінін» ескертті.
Израиль бұл мәлімдемелерден кейін жоғары қауіпсіздік режиміне көшкені туралы The Times of Israel хабарлады.
Бұл жағдай Иран мен Израиль арасындағы шиеленістің одан әрі күшеюіне алып келуі мүмкін.
Айта кетсек, бұған дейін Израиль Ирандағы жағдайға байланысты қауіпсіздік шараларын күшейткенін жазған едік.