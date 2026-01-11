«Иран бостандыққа ұмтылып жатыр»: Трамп АҚШ көмектесуге дайын екенін мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп Иран үкіметіне қарсы үш жыл ішіндегі ең ірі жаппай наразылық акцияларына қатысты пікір білдірді.
- Иран бұрын-соңды болмаған бостандыққа ұмтылып жатыр. Америка Құрама Штаттары көмектесуге дайын! - деп жазды президент Дональд Трамп TruthSocial желісінде.
Еске сала кетейік, Иранның Жоғарғы Көшбасшысы аятолла Әли Хаменеи көшедегі наразылық білдірушілер АҚШ президенті Дональд Трамптың мүддесі үшін әрекет етіп жатқанын мәлімдеді.
Жұма күні теледидардан қысқаша сөйлеген сөзінде ол наразылық білдірушілер «басқа елдің президентінің көңілінен шығу үшін өз көшелерін қиратып жатыр» деді.
— Кеше кешке Тегеранда вандалдар мен тәртіпсіздік жасаушылар тобы келіп, мемлекетке, халықтың өзіне тиесілі ғимаратты жай ғана АҚШ президентінің көңілінен шығу үшін қиратты, - деді Хаменеи.
Иранның соңғы шахының ұлы Реза Пехлеви ирандықтарды сенбі және жексенбі күндері наразылық акцияларын жалғастыруға және қала орталықтарын басып алып, ұстап тұруға шақырды.
Ирандағы наразылық 28 желтоқсаннан бері 14 күн бойы жалғасып келеді.
Америкалық Human Rights Activist News Agency (HRANA) агенттігі құқық қорғаушыларының айтуынша, қазірдің өзінде 50-ге жуық наразылық білдіруші мен қауіпсіздік күштерінің 15 қызметкері қаза тапқан. HRANA мәліметі бойынша 2 311-ден астам адам қамауға алынды.