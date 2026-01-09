Хаманеи наразылық білдірушілерді АҚШ мүддесі үшін әрекет етті деп айыптады
АСТАНА. KAZINFORM — Ирандағы ішкі жағдайдың нашарлауы елдің жоғарғы басшылығының қатаң риторикасымен және халықаралық назардың артуымен қатар өрбіді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Жалғасып жатқан наразылықтар аясында Иранның Жоғарғы Көшбасшысы аятолла Әли Хаменеи көшедегі наразылық білдірушілер АҚШ президенті Дональд Трамптың мүддесі үшін әрекет етіп жатқанын мәлімдеді.
Жұма күні теледидардан қысқаша сөйлеген сөзінде ол наразылық білдірушілер «басқа елдің президентінің көңілінен шығу үшін өз көшелерін қиратып жатыр» деп мәлімдеді.
— Кеше кешке Тегеранда вандалдар мен тәртіпсіздік жасаушылар тобы келіп, мемлекетке, халықтың өзіне тиесілі ғимаратты жай ғана АҚШ президентінің көңілінен шығу үшін қиратты, — деді Хаменеи.
Әли Хаменеи билік «шетелдік жалдамалылар» деп сипаттағандардың әрекеттеріне төзбейтінін ескертті. Ол Ислам Республикасы «вандалдар» және «диверсанттар» деп атаған наразылық білдірушілер алдында «қарап қалмайтынын» айтты.
Supreme Leader Ali Khamenei on Friday said the Islamic Republic of Iran "will not back down in the face of saboteurs," speaking a day after nationwide unrest rocked the country. pic.twitter.com/wxrigGaxAk— Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026
Ол сөйлеп жатқанда залдағылар Америкаға қарсы ұрандатты.
Бұл мәлімдеме желтоқсан айының соңынан бері жалғасып келе жатқан және Тегеран мен басқа да қалаларда кең таралған наразылықтар аясында жасалды. Наразылықтар үкіметтің бүкіл ел бойынша интернет пен телефон байланысын өшіруіне қарамастан өтіп жатыр. NetBlocks мониторинг ұйымының мәліметі бойынша, байланыс өшірілуі бейсенбіде басталып, жұма күні жалғасты. Бұл тәртіпсіздіктердің ауқымын тәуелсіз тексеру мүмкіндігін айтарлықтай шектеді.
Ресми Иран БАҚ-тары жұма күні зорлық-зомбылық пен өрт қоюды АҚШ пен Израильдің «террористік агенттері» ұйымдастырғанын мәлімдеді. Олар сондай-ақ қаза тапқандар мен жарақат алғандар туралы хабарлады, бірақ құрбан болғандар санын нақтыламады.
Иран теледидары өртеніп жатқан автобустардың, көліктердің, метро станцияларының және банк ғимараттарының кадрларын көрсетті. Билік сонымен қатар тәртіпсіздіктер үшін оппозициялық «Моджахеддин-е Халқ» ұйымын кінәлады.
Иран үкіметін сынайтын адам құқықтары ұйымы АҚШ-та орналасқан Адам құқықтары белсенділерінің жаңалықтар агенттігінің мәліметі бойынша, наразылықтар кезінде қауіпсіздік күштерін қоса алғанда 42 адам қаза тауып, 2200-ден астам адам ұсталды. Бұл хабарламаларды Иранның ресми дереккөздері растаған жоқ.
Наразылықтар 1979 жылғы Ислам революциясында тақтан тайдырылған Иранның соңғы шахының жер аударылған ұлы, тәж ханзадасы Реза Пехлевидің жаппай демонстрацияларға шақыруынан кейін күшейе түсті.
Бұдан бұрын Дональд Трамп Иран билігін ескертіп, егер Иран бейбіт шеру жасаушыларды атып, өлтірсе, АҚШ соларға қолдау көрсету үшін көмекке келетінін, әрі толық әскери дайындықта тұрғанын айтқан.
Кейін Иранның ресми тұлғалары АҚШ-қа қатаң ескерту жасап, сыртқы араласудың ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп ретінде бағаланатынын мәлімдеді.