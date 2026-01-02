Трамп Иран билігін бейбіт наразылық білдірушілерге күш қолданбауға шақырды
АСТАНА. KAZINFORM — Иранда наразылық білдірушілер мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыстар болды. Бұл туралы ВВС хабарлайды.
АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісіндегі жазбасында Иран билігіне қатаң ескерту жасады.
— Егер Иран бейбіт наразылық білдірушілерге оқ атып, оларды өлтіретін болса, бұл олардың әдеттегі тәжірибесі, онда Америка Құрама Штаттары оларға көмекке келеді. Біз толық жауынгерлік әзірлікте тұрмыз, — деп жазды ол.
Иранның бірқатар қаласында үкіметке қарсы наразылық акциялары бесінші тәулік қатарынан жалғасып жатыр. Бұл шерулер 2022 жылдан бергі ең ауқымды наразылықтар ретінде сипатталып отыр.
Наразылық білдірушілер мен қауіпсіздік күштері арасындағы қақтығыстар салдарынан кемінде алты адам қаза тапқаны хабарланды.