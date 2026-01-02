Ирандағы наразылықтар кезінде адамдар қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM - Ирандағы ауыр экономикалық жағдай мен жоғары инфляциядан туындаған наразылықтар бес күн бойы жүріп жатыр, деп хабарлайды DW.
Бес күн қатарынан өтіп жатқан ауыр наразылық кезінде Иранда кем дегенде алты адам қаза тапты. Бұл туралы Associated Press бейсенбі, 1 қаңтар күні кешке хабарлады.
Reuters агенттігі жергілікті БАҚ пен адам құқықтары ұйымдарына сілтеме жасай отырып, алғашқы құрбандар туралы хабарлады, бірақ қаза тапқандар санын көрсеткен жоқ.
Иранның Fars ақпарат агенттігі мен Hengaw адам құқықтары тобының мәліметі бойынша, Иранның оңтүстік-батысындағы Лордеган қаласында бірнеше адам қаза тапты. Иран орталығындағы Исфахан провинциясында тағы бір адам қаза тапты деп хабарланды.
1 қаңтарда Иран Ислам Республикасының мемлекеттік теледидары Иранның батысындағы Лорестан провинциясындағы Кухдашт қаласында Басидж жасақтарының бір мүшесі қаза тапқанын хабарлады. Ислам революциялық гвардия корпусы (IRGC) оның өліміне наразылық білдірушілерді кінәлады. Hengaw адам құқықтары ұйымы құрбанның қауіпсіздік күштері өлтірген наразылық білдіруші болғанын мәлімдеді.
Ирандағы наразылықтар 28 желтоқсанда басталды. Сол күні Тегеранда дүкен иелері - алдымен ұялы телефон дүкендері, содан кейін басқа дүкендер - елдегі экономикалық жағдайдың нашарлауына наразылық ретінде дүкендерін жапты. Кейінірек басқа ірі қалалардың тұрғындары наразылықтарға қосылды.
30 желтоқсанда наразылық білдірушілер мен полиция арасындағы алғашқы қақтығыстар және қауіпсіздік күштерінің көзден жас ағызатын газ қолданғаны туралы хабарламалар пайда болды.
Иран қауіпсіздік күштері азаматтарды наразылық білдірмеуге шақырды.
30 желтоқсанда Иран президенті Масуд Пезешкиан Ішкі істер министріне наразылық білдірушілер мен кәсіподақтармен «олардың заңды талаптарын тыңдау» үшін диалог жүргізуді тапсырғанын мәлімдеді. Иран қауіпсіздік күштері елде тәртіпсіздік тудыру үшін «сыртқы жаулардың қатысуымен жасалған қастандық» жасады деп айыптап, азаматтарды қатыспауға шақырды. 1 қаңтарда жергілікті БАҚ Тегеранда «қоғамдық тәртіпті бұзғаны» үшін 30 адам тұтқындалғанын хабарлады.
Иран экономикасы 40% инфляциядан және үкіметтің ядролық бағдарламасына байланысты Батыс санкцияларынан зардап шегіп жатыр. Президент Пезешкиан инфляция мен қымбатшылықпен күресуге уәде берді.
Осыған дейін Трамп италиялық макарон өндірушілер тарифін төмендеткені туралы жаздық.