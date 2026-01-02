Трамп италиялық макарон өндірушілер тарифін төмендетті
АСТАНА.KAZINFORM - Импортталатын жиһазға жоспарланған тарифтерді көтеру бір жылға кейінге қалдырылды, ал италиялық макаронға тыйым салатын тарифтер бірнеше айлық келіссөздерден кейін төмендетілді, деп хабарлайды Еuronews.com.
АҚШ Президенті Дональд Трамп екі маңызды импорттық секторға - жиһаз бен макаронға бағытталған қысымды жеңілдетті. Рим АҚШ-тың бірнеше италиялық макарон өндірушілері үшін бұрын ұсынылған тарифтерді (90%) "АҚШ нарығындағы қызметін қайта бағалағаннан кейін" айтарлықтай төмендеткенін хабарлады. Вашингтон бұған дейін La Molisana және Garofalo компанияларын демпинг жасады деп айыптап, тарифтерді 90%-ға көтереміз деп қорқытқан болатын.
АҚШ италиялық макарон өндірушілері үшін негізгі нарық көзі. 2024 жылы АҚШ-қа макарон экспорты шамамен 671 миллион еуроны құрады, бұл Италияның жалпы макарон экспортының шамамен 17%-ын құрайды. Рим тарифті реттеу үшін Ақ үймен белсенді түрде келіссөздер жүргізіп келеді.
Жиһазға келетін болсақ, АҚШ-қа импортталатын тауарларға жоғары тариф енгізу бір жылға, 2027 жылдың қаңтарына дейін кейінге қалдырылды. Осылайша, Вашингтон кейбір ағаш өнімдеріне, ас үй шкафтарына және буфеттерге 25% тарифті сақтап отыр, ал бұрын оларды 30-50%-ға дейін көтеруді жоспарлаған болатын.
-АҚШ ағаш өнімдерін импорттауға қатысты саудада ұлттық қауіпсіздік мәселелерін шешу үшін сауда серіктестерімен өнімді келіссөздер жүргізуді жалғастырып жатыр, - делінген Ақ үй мәлімдемесінде.
Жиһаз тарифі 2025 жылдың қыркүйегінде Вашингтонның шетелдік серіктестермен сауда қатынастарын қайта құрылымдау және отандық өнеркәсіпті қолдау бойынша ауқымды бағдарламаның бөлігі ретінде енгізілді. Жиһаз бен шкафтарға 25% тарифтен басқа, әкімшілік өткен жылдың соңында жұмсақ ағаш импортына 10% баж салығын енгізді.
Осы аптада басталуы жоспарланған тарифтердің көтерілуі Вьетнам мен Қытай сияқты ірі жеткізушілерден келетін импортқа қатты әсер етуі мүмкін және тұтыну бағаларының өсуіне қатысты алаңдаушылық тудыруы мүмкін.
АҚШ Жоғарғы Соты жақын арада кейбір тарифтердің заңдылығы туралы шешім шығаруы тиіс. Бұл іс бизнес өкілдерінің АҚШ үкіметіне қарсы сотқа шағым түсіріп, тарифтердің заңсыз екенін және олардың компанияларына зиян келтіретінін мәлімдегеннен кейін туындады. АҚШ қаржы министрі Скотт Бессент бұған дейін бұл мәселе Вашингтон үшін ұлттық қауіпсіздік мәселесі екенін атап өткен болатын.
Бұған дейін Еуропалық комиссия Трамп әкімшілігінен бірқатар тауарларды АҚШ тарифтерінен босатуды сұраған болатын.