Тегеран АҚШ-тың Ирандағы наразылықтарға қатысты мәлімдемесіне жауап қатты
АСТАНА. KAZINFORM — Иранда жалғасып жатқан экономикалық наразылықтар аясында елдің ресми өкілдері АҚШ-қа қатаң ескерту жасап, кез келген сыртқы араласу ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп ретінде бағаланатынын мәлімдеді. Бұл туралы Kazinform меншікті тілшісі хабарлайды.
Иранның рухани көшбасшысының ұлттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі кеңесшісі Әли Шамхани жұма күні Иран Ислам Республикасының қауіпсіздігі «қызыл сызық» екенін айтып, қандай да бір сылтаумен жасалатын кез келген араласуға қатаң жауап қайтарылатынын мәлімдеді.
Бұл мәлімдеме АҚШ президенті Дональд Трамптың Америка Құрама Штаттары Ирандағы наразылық білдірушілерді қолдауы мүмкін деген сөзіне жауап ретінде жасалған.
Шамхани X әлеуметтік желісіндегі жазбасында Иранның қауіпсіздігіне қандай да бір себеппен қол сұқпақ болған кез келген әрекет мақсатына жетпей жатып тоқтатылатынын атап өтті.
Ол сондай-ақ Иран халқы АҚШ-тың «құтқару» әрекеттерінің салдарын жақсы білетінін айтты. Оның сөзінше, Ирак пен Ауғанстаннан бастап Газа секторына дейінгі мысалдар мұндай араласулардың өңірде тұрақсыздық пен бейберекетсіздікке алып келетінін көрсеткен.
Иран басшылығының өзге өкілдері де осыған ұқсас мәлімдемелер жасады. Иранның Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі жоғары кеңесінің хатшысы Әли Лариджани АҚШ пен Израильді елдегі наразылықтарды өршітуге айдап салды деп айыптады. Оның айтуынша, Иранның ішкі істеріне араласу Вашингтонның Таяу Шығыстағы мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін.
Лариджани АҚШ-тың Иранның ішкі мәселелеріне араласуы бүкіл өңірде тұрақсыздық туғызып, америкалық мүдделердің күйреуіне әкелетінін атап өтті.
Ал Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Эсмаил Багаи иран халқы ел ішіндегі мәселелерді шешу процесіне қандай да бір шетелдік араласуға жол бермейтінін мәлімдеді.
Ол 1953 жылғы төңкерісті, Иран-Ирак соғысы кезінде Иракты қолдауды, 1988 жылы ирандық жолаушылар ұшағының атып түсірілуін, сондай-ақ санкциялық қысым мен 2025 жылы Иран инфрақұрылымына жасалған соққыларды еске сала отырып, мұндай әрекеттерді халықаралық құқықтың өрескел бұзылуы деп атады.
Ирандағы экономикалық наразылықтар бірнеше күннен бері жалғасып келеді. Олар ең алдымен ұлттық валютаның күрт құнсыздануы мен бағаның өсуіне байланысты туындаған. Ел билігі диалогқа дайын екенін мәлімдегенімен, сыртқы қысым мен ішкі істерге араласудың жол берілмейтінін қатаң ескертіп отыр.